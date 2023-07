• L’Acura ZDX 2024 recevra une interface multimédia provenant de Google.

En 2024, Acura, la marque de luxe de Honda, va proposer son premier modèle tout électrique avec le VUS ZDX. Ce dernier sera en fait une version plus riche du Honda Prologue, un véhicule développé en partenariat avec General Motors (GM).

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce modèle qui profite de la plateforme Ultium de GM lorsque nous aurons l’opportunité d’en faire l’essai. En attendant, on vous transmet une information pertinente concernant la connectivité.

Le ZDX sera doté de la première intégration de Google. Ce sera proposé avec toutes les variantes et ça va inclure des applications comme l’Assistant Google et l’incontournable Google Maps. D’autres applis seront accessibles via Google Play, afin d’offrir une expérience de conduite connectée, personnalisée et plus fonctionnelle.

« Nous sommes heureux d’offrir aux clients un choix de partenaires technologiques en combinant les applications et les services Google intégrés à notre connectivité embarquée afin d’améliorer l’expérience d’être propriétaire », a déclaré Raj Manakkal, vice-président adjoint au développement des services numériques pour la division américaine de Honda. « En commençant avec les Acura ZDX et ZDX Type S, nous allons faire appel aux solutions de connectivité les plus performantes et les faire passer à un autre niveau en intégrant des fonctions de Google dans les futurs produits Acura. »

Acura ZDX Type S 2024 Photo : Acura

Une version de Google Maps, améliorée spécifiquement pour les propriétaires de véhicules électriques, va leur offrir une planification d’itinéraire optimisée pour la recharge et la recherche de bornes sur leur trajet afin de minimiser le temps de déplacement. Google Maps peut également estimer le temps de recharge nécessaire pour atteindre sa destination et peut lancer le préconditionnement de la batterie lorsque la destination est une station de charge rapide DC. Cela peut réduire les temps de recharge et permettre de reprendre la route plus rapidement.

De plus, grâce à l’Assistant Google, il est possible d’accomplir des tâches tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant. Que ce soit programmer des rappels, envoyer des messages textes, ajuster la climatisation ou utiliser la reconnaissance vocale pour changer sa destination ou ses préférences musicales. Les possibilités sont pratiquement illimitées. Il sera aussi possible de demander à l’Assistant Google de définir son point d’arrivée dans Google Maps ; la carte de l’itinéraire va alors s’afficher automatiquement.

En plus des applications Google intégrées, le cocon du ZDX sera hautement technologique avec un bloc d’instruments à affichage numérique, un grand écran tactile pour le système multimédia, l’intégration sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la recharge sans fil pour appareils cellulaires.

Signe des temps, les mises à jour par la voie des airs seront possibles.