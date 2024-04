En 2024, Acura introduit sur le marché le ZDX, son premier modèle entièrement électrique. Le fabricant de luxe japonais vient de confirmer les prix canadiens de son VUS.

Acura ZDX A-Spec 2024 | Photo : Acura

Détails sur les prix et les performances

Le modèle de base Acura ZDX A-Spec est proposé à partir de 84 990 $ (88 560 $ en comptant les 2595 $ de frais de transport et de préparation ; 100 $ de frais de climatisation ; les frais réglementaires [jusqu’à 75 $], etc.).

Ce modèle propose une configuration à traction intégrale grâce à la présence de deux moteurs électriques. La puissance est estimée à 490 chevaux alors que le couple est de 437 lb-pi. Avec une autonomie allant jusqu’à 489 km avec une charge complète, le ZDX A-Spec vise à offrir une option pour ceux qui cherchent à combiner les avantages d’un véhicule électrique avec les performances d’un VUS sportif.

Acura ZDX Type S 2024, profil | Photo : Acura

L’Acura ZDX Type S 2024 : un niveau supérieur de performance

Le modèle ZDX Type S, proposé à un prix de 91 490 $ (94 760 $ avec les frais), est la variante la plus musclée de la gamme. Avec une puissance maximale estimée à 500 chevaux et un couple de 544 lb-pi, le ZDX Type S promet, sur papier, des performances dynamiques tout en offrant une autonomie maximale de 447 km.

On retrouve avec la version Type S une suspension pneumatique réglable en hauteur, des amortisseurs adaptatifs et des freins avant Brembo de 15,6 pouces, reconnaissables à leur couleur jaune. Des jantes de 22 pouces viennent compléter l’allure de cette variante sportive.

Dévoilement de l'Acura ZDX 2024 | Photo : Acura

Des vitesses de recharges plus rapides

Acura annonce également une vitesse de recharge pouvant atteindre une puissance maximale de 190 kW. Cela va permettre à la batterie lithium-ion de 102 kWh et au véhicule de récupérer environ 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes… avec des conditions idéales.

Technologie et sécurité

Les modèles ZDX A-Spec et ZDX Type S intègrent de série une variété de technologies et de caractéristiques de sécurité. Cela inclut la connectivité avec l’intégration de l’interface Google, Apple CarPlay sans fil, Android Auto et une chaîne audio Bang & Olufsen. Ces caractéristiques visent à améliorer l’expérience de conduite tout en offrant une sécurité accrue pour le conducteur et les passagers.

Les premières livraisons du nouveau Acura ZDX 2024 sont attendues pour le printemps 2024.