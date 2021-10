Les propriétaires de certains véhicules Infiniti des années 2020 et 2021 équipés de l’application Apple CarPlay vont être heureux d’apprendre ce qui suit ; la compagnie vient d’annoncer qu’ils pourront profiter d’une mise à jour gratuite qui va leur permettre désormais de se brancher sans fil à l’appli.

Les modèles qui vont bénéficier de cette mesure sont la berline Q50, le coupé Q60, ainsi que les VUS QX50 et QX80 des millésimes 2020 et 2021. Tous ces modèles offrent déjà les fonctions Apple CarPlay et Android Auto, mais leur connexion n’est que possible grâce au branchement d’un fil. Grâce à cette mise à niveau, les détenteurs d’un téléphone d’Apple n’auront plus à le faire.

L’installation de la mise à jour devrait prendre moins d’une heure chez le concessionnaire. Infiniti précise que le tout est gratuit et que l’opération pourra être effectuée jusqu’au 31 mars 2022.

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX50 2020

À savoir si la compagnie compte proposer le même type de mise à jour pour Android Auto, un porte-parole du côté américain a répondu au groupe Autoblog qu’« Infiniti étudie Android Auto pour l’intégration future dans ses véhicules ».

Nous avons contacté Infiniti Canada afin de savoir quelle sera la procédure à suivre de ce côté-ci de la frontière pour la mise à jour et les nouvelles sont bonnes ; la mise à jour gratuite pourra être effectuée chez les détaillants, nous a confirmé Douâa Jazouli, gestionnaire, Communications sur les produits et la technologie pour Infiniti Canada.