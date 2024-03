Infiniti a partagé quelques détails concernant le groupe motopropulseur qui animera la nouvelle génération de l’Infiniti QX80, alors que la présentation complète du VUS est prévue pour le 20 mars.

Le moteur V8 du modèle actuel disparaît donc, ce qui ne devrait surprendre personne. Le QX80 2025 va profiter d’un moteur V6 biturbo qui est plus économique, tout en offrant une plus grande puissance. Plus précisément, le V6 VR35DDT de 3,5 litres développe une puissance de 450 chevaux et un couple de 515 lb-pi. Ces chiffres sont en hausse de 50 et de 102, respectivement, par rapport au moteur du modèle sortant.

La nouvelle mécanique est couplée à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports et Infiniti promet un étagement plus large pour une meilleure accélération et des performances plus efficaces sur l’autoroute. À cette fin, le nouveau QX80 reçoit également de nouveaux volets de calandre actifs pour améliorer l’aérodynamisme et réduire la consommation de carburant.

Par ailleurs, Infiniti affirme avoir consacré beaucoup d’efforts à l’amélioration de l’environnement intérieur de son VUS de luxe, pour plus de confort et de quiétude. L’entreprise explique que c’est rendu possible grâce à une structure plus rigide, sans oublier une nouvelle suspension pneumatique électronique et un système de suspension numérique dynamique.

L'Infiniti QX80 2025 Photo : Infiniti

La présentation officielle de l’Infiniti QX80 2025 nous fournira plus de détails sur les capacités du modèle et les mises à jour qu’il reçoit. Le VUS sera ensuite présenté au Salon de l’auto de New York, et Auto123 sera sur place pour le voir de près.