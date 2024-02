• Salon de l'auto Toronto 2024 : que nous apprennent les concepts d’Infiniti ?

Toronto, Ontario - Au cours des derniers mois, Infiniti a présenté deux concepts à travers la planète, soit le VUS QX Monograph, au Concours d’élégance de Pebble Beach en août 2023, ainsi que la berline électrique Vision Qe, cette fois à Tokyo, en novembre.

Ces deux modèles étaient à Toronto et ont été les vedettes du kiosque tenu par Infiniti.

Depuis l’été dernier, tout a été dit sur ces véhicules - incluant par nous :

Voir : Infiniti dévoile le concept QX Monograph

Voir : Toronto 2024 : le concept Vision Qe d’Infiniti va faire ses débuts au Salon de l’auto

Infiniti Vision Qe concept dévoilé au salon automobile de Toronto Photo : D.Rufiange

À Toronto, sur invitation d’Infiniti, nous sommes allés voir ces créations de plus près, mais surtout, rencontrer Alfonso Albaisa, le responsable du design au sein du groupe Nissan/Infiniti.

En échangeant avec lui, et en analysant l’essentiel de ses discours, ça nous a offert une perspective sur ce que ces deux véhicules représentent. D’autres échanges avec quelques dirigeants nous ont également permis d’avoir un portrait mis à jour des visées de la compagnie, alors que le virage électrique prend véritablement forme à travers l’industrie, malgré un petit ralentissement ces derniers mois à l’échelle planétaire.

Concept d'Infiniti Vision Qe Photo : D.Rufiange

Le contexte

Avec tout le respect que l’on doit à la marque de luxe de Nissan, il faut avouer qu’un certain scepticisme est présent à travers le milieu (médiatique et du côté de la clientèle), lorsqu’il est question de la marque, et de son avenir.

Mais comment en est-on arrivé là ? Il n’y a pas si longtemps, Infinti en faisait rêver plus d’un.

À partir de son lancement en 1989, année où Infiniti a vendu 1072 véhicules aux États-Unis, la division a progressé de façon intéressante jusqu’en 2012. Il y a eu des hauts et des bas à travers cette période, mais grosso modo, on voyait une croissance, comme en témoignent les chiffres suivants : 50 000 ventes pour la première fois en 1993, le cap des 70 000 en 2003, puis la consécration en 2005 avec un total de 207 129 transactions.

Dévoilement du concept d'Infiniti QX Monograph Photo : D.Rufiange

C’est demeuré fort par la suite. Outre une baisse à 128 000 véhicules lors de la crise de 2009, on a rebondi avec plus de 200 000 unités au cours des trois années suivantes, avec un record de 235 788 ventes en 2012.

Infiniti avait alors le vent dans les voiles avec une gamme qui séduisait ; les berlines G37 et M56, les VUS FX45 et EX35, bref, des modèles facilement reconnaissables et porteurs d’une identité forte.

En 2014, la compagnie changeait la nomenclature de ses modèles qui adoptaient tous les lettres Q (QX pour les VUS). Aux États-Unis, les ventes sont passées de 183 228 unités en 2013 à 133 498 en 2014 (c’est demeuré plus stable au Canada). Elles ont joué au yoyo par la suite (153 000 en 2017), mais on était à 117 708 avant la pandémie (2019) alors que depuis 2020, c’est la chute libre ; 79 503, 58 555 et 46 616 de 2019 à 2022. Lueur d’espoir en 2023 avec un rebond de 40 %, à 65 316 unités, principalement attribuable au renouvellement du QX60 en 2022.

Le tout nouveau concept d'Infiniti QX Monograph Photo : D.Rufiange

Et ça nous amène au cœur de la question. Trop de modèles Infinti mettent du temps à se renouveler. La berline Q50 est la même depuis 2014. Le VUS QX50 actuel a fait ses débuts en janvier 2018. Le QX80 qui est présentement commercialisé a été conçu pour l’année 2011, avec un rafraîchissement important en 2017.

Dans un univers aussi concurrentiel, il est difficile de se maintenir au sommet sans des renouvellements plus fréquents.

Le problème n’est pas avec la qualité des produits, c’est à souligner, mais plutôt avec la rapidité avec laquelle les choses bougent.

Infiniti QX Monograph gris Photo : D.Rufiange

Annonces et retards

Le deuxième truc qui a un peu nui à la confiance du public, ce sont des promesses qui ne se sont pas concrétisées.

Par exemple, en janvier 2018, la compagnie annonçait qu’à compter de 2021, elle allait proposer son premier modèle tout électrique. Elle déclarait aussi que tous ses nouveaux véhicules seraient électrifiés (partiellement ou totalement) et qu’à compter de 2025 (c’est bientôt ça), 50 % de ses ventes mondiales allaient être l’affaire de produits électrifiés d’une façon ou d’une autre.

On attend toujours le premier.

Aussi, au Salon de l’auto de Détroit de 2018, elle avait dévoilé le concept Q Inspiration (moteur à essence), une voiture aux lignes absolument sublimes qui laissaient entrevoir de très belles choses pour l’avenir la marque en matière de design.

Les plans ont changé alors qu’on a réajusté la stratégie à l’intérieur de l’entreprise. Puis la pandémie est venue foutre le bordel dans les projets de tout le monde.

L’idée n’est pas de lancer la pierre à Infiniti ici, au contraire, mais bien de contextualiser les choses afin que l’on comprenne bien les tenants et les aboutissants.

Et ça nous amène aux deux concepts vus à Toronto, car s’il y a une chose que la marque ne fait pas, c’est de baisser les bras. Ses plans ont changé et évolué, mais ils sont toujours bien présents.

Infiniti QX Monograph dévoilé au salon automobile de Toronto Photo : D.Rufiange

Le concept QX Monograph

Ce dont Infiniti a le plus besoin à l’heure actuelle, c’est d’un nouveau modèle. Ça s’en vient avec le nouveau QX80, qui est représenté ici sous forme de concept, mais à 95 % près de la réalité. On devrait voir ce véhicule en version de production d’ici la fin de la présente année.

Et c’est là que ça devient intéressant, car la signature que le concept arbore sera celle des prochains modèles de la marque. Et l’on peut le voir, les lignes sont très modernes et épurées. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer l’entreprise ? Ce sera à voir, mais ce n’est pas avec le QX80 que ça va se faire, mais avec un nouveau QX50, par exemple, ou d’autres nouveaux produits qui proposent ce genre de design accrocheur.

Alfonso Albaisa n’était pas peu fier de nous présenter sa création qui montre entre autres une calandre « signature » que l’on va revoir, ainsi qu’un nouveau logo tridimensionnel à l’effet très réussi. Les détails sur ce véhicule sont fascinants, comme ces reflets mauves que l’on peut voir à travers le design des jantes, selon l’endroit qu’on prend pour les observer. Et lorsqu’on parle de modernité, la simple signature lumineuse sert à convaincre, avec les phares principaux déplacés plus bas au pare-chocs, alors qu’à la hauteur du capot, on retrouve les phares de jour qui représentent les touches d’un piano.

Il sera intéressant de voir tout ce qui sera conservé (et ce qui sera sacrifié) avec la version de production.

Infiniti Vision Qe concept au Salon d'automobile de Toronto Photo : D.Rufiange

Le concept Vision Qe

Quant au concept Vision Qe, c’est évident, on est en présence d’une étude de style qui va inspirer le style des futures voitures de la marque. Lors de la conception de ce prototype, Alfonso Albaisa a mis son équipe au défi de s’en tenir à un geste (de crayon) continu lors de la création du profil, en n’ajoutant que des éléments essentiels par la suite.

Voilà pourquoi on a l’impression que cette voiture est prête à fendre l’air.

Questionné à savoir si ses lignes représentent le genre de produit que l’on va pouvoir observer au cours de la prochaine décennie, Alfonso Albaisa nous a confié ceci : « On ne regarde pas si loin devant, même si la voiture paraît très futuriste. Ce qu’on incorpore dans le design, ce sont des éléments qu’on peut retrouver à plus court terme avec de futurs modèles, dans un horizon de trois, quatre ou cinq ans. »

Infiniti Vision Qe, noir Photo : D.Rufiange

Et ça foisonne dans le cerveau du designer qui avoue toujours être en train de penser au design, que ce soit au petit déjeuner, lors des activités du quotidien, en se couchant le soir, etc. L’esprit d’un styliste peut être comparé à celui d’un musicien dont le cerveau est continuellement habité de notes et d’arrangements pour ses prochaines pièces.

« Le processus est constant et l’on se laisse inspirer par tout ce qui nous entoure, comme des éléments de la nature, du quotidien, etc. », ajoute le designer.

Ce que ça nous donne, c’est une berline aux lignes qui ne passent pas inaperçues. Jusqu’à quel point influenceront-elles les modèles qui s’en inspireront ? Il faudra bien sûr être patients pour le savoir, mais c’est porteur d’espoir, du moins.

Et ça démontre aussi qu’Infiniti n’a pas abandonné le segment des voitures à l’ère électrique. Et comme nous l’a confié un dirigeant à propos des ajustements de plans concernant l’électrification, lorsque la compagnie va offrir son premier modèle, il sera à la fine pointe de la technologie et en avance sur ses rivaux, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas avec les projets initiaux sur lesquelles la compagnie tablait.

Comme si le report des projets allait s’avérer salutaire pour Infiniti, finalement. Voilà une façon de voir le verre à moitié plein.

Le nouveaau prototype Infiniti Vision Qe Photo : D.Rufiange

Ce qu’on peut souhaiter à Infiniti, c’est que cette fois, ce soit la bonne. Que ce qu’elle a présenté l’an dernier et qu’on a pu observer à Toronto se traduise par du concret, par une nouvelle gamme qui va séduire les amateurs.

On peut parfois se montrer critique d’une marque ou d’une autre, c’est notre travail, mais ultimement, on souhaite le succès de chacune d’entre elles. En bout de piste, il y a des emplois à la tonne derrière tout cela et plus le consommateur a de choix, plus il est gagnant.

La suite s’annonce intéressante pour Infiniti, mais les choses devront bouger rapidement.