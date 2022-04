Alfa Romeo s'est engagé à devenir une marque entièrement électrique d'ici 2027 et, pour ce faire, elle devra évidemment lancer au moins quelques nouveaux modèles à court et moyen terme. Cette semaine, le PDG de la société a annoncé que l'un de ces modèles serait un nouveau multisegment entièrement électrique. Ce véhicule, qui n'a pas encore été baptisé, sera plus grand que l'actuel Stelvio de la marque italienne, un VUS de taille moyenne qui carbure à l'essence.

Jean-Philippe Imparato a déclaré que le nouveau crossover concurrencera le BMW X5 – ou, nous le supposons, son équivalent électrique – et s'attaquera aux marchés très importants de la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord. Il s'agira du quatrième multisegment de la gamme Alfa Romeo, après le Stelvio, le modèle compact Tonal qui vient d'être présenté et le multisegment de poche qui vient d'être annoncé pour 2024 et qui, selon certaines sources, s'appellera Brennero.

Au même moment, M. Imparato a souligné qu'Alfa Romeo n'a pas l'intention de devenir une marque exclusivement axée sur les VUS, allant même jusqu'à dire qu'il existe des plans pour développer un successeur entièrement électrique à la berline sportive de taille moyenne Giulia. Selon lui, « nous n'abandonnons pas la Giulia. Il y aura une future Giulia, et ce sera un modèle exclusivement électrique ».

Le PDG d'Alfa Romeo a également fait allusion à un calendrier qui verrait le constructeur présenter un premier modèle entièrement électrique (sans équivalent hybride prévu) en 2025. Pourrait-il s'agir de la Giulia EV, ou du successeur tout électrique de la Giulia ? C'est possible, mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations.

Plus concret à court terme est le VUS Tonale, bien sûr, et Alfa Romeo est optimiste pour ce modèle et son potentiel de vente. Il est certain que le segment des VUS compacts haut de gamme est populaire et lucratif, mais pour les mêmes raisons, il est aussi très disputé. Jean-Philippe Imparato a déclaré que la société s'attend à vendre jusqu'à 80 000 Tonale par an dans le monde une fois qu'il sera sur le marché européen (en juin prochain) et sur le marché américain (d'ici la fin de 2022).