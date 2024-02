Fin des versions Quadrifoglio chez Alfa Romeo

Il y a près de 10 ans, Alfa Romeo introduisait la première version Quadrifoglio moderne de l’un de ses modèles, et rapidement, les deux produits de la marque, la berline Giulia et le VUS Stelvio proposaient cette variante axée sur la performance.

Rappelons que sous le capot des moutures portant le fameux trèfle à quatre feuilles, on retrouve un V6 biturbo de 2,9 litres offrant 505 chevaux et 443 livres-pieds de couple… et une sonorité inoubliable, fruit de l’influence Ferrari.

Eh bien, à la fin de 2024, ces déclinaisons seront retirées du catalogue. La nouvelle a été confirmée par Larry Dominique, le directeur d’Alfa Romeo et de Fiat pour l’Amérique du Nord.

Le dirigeant a indiqué que les derniers modèles sortiront de l’usine de Cassino, en Italie, en juin 2024.

La nouvelle est assurément triste pour ceux qui appréciaient ces créations, mais le message était néanmoins porteur d’espoir. « C’est la dernière chance de posséder un modèle Quadrifoglio doté uniquement d’un moteur à combustion, alors que nous poursuivons notre métamorphose vers un avenir électrifié. Ce n’est pas la fin de l’histoire », a-t-il écrit en substance. Il a ajouté qu’il avait hâte de présenter le prochain chapitre de ces modèles.

L'intérieur d'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 Photo : Alfa Romeo

On le devine, ce dernier sera électrifié, soit partiellement, soit totalement.

À ce propos, on se souviendra qu’une rumeur concernant la prochaine Giulia faisait état d’une proposition entièrement électrique pouvant proposer jusqu’à 1000 chevaux. On avait même avancé l’année 2025 pour évoquer ses débuts. Il faudra voir si c’est toujours dans les plans de l’entreprise.

Ironiquement, la nouvelle nous arrive alors que le nom Quadrifoglio fête ses 100 ans. Des versions célébrant la chose seront d’ailleurs proposées.

L’électrification pourrait représenter un salut pour la marque et ses modèles, car en matière de fiabilité, c’est connu, on a déjà vu mieux. Si une certaine forme de fiabilité pouvait caractériser les futures créations électriques de la marque, ça pourrait amener des consommateurs vers elle.

Nous allons surveiller cette histoire de près.