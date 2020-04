L’Alfa Romeo Stelvio nous revient avec aucuns changements au niveau de son design – tout comme la Giulia 2019, d’ailleurs. Mais comme la berline, le VUS du manufacturier italien reçoit des mises à jour touchant les technologies et la performance, ainsi qu’un nouvel ensemble dont les éléments varient selon la version.

Jetez un coup d’œil sur nos galeries photos du Stelvio 2019 et du Stelvio Quadrifoglio 2019 !

En 2019 l’Alfa Romeo Stelvio sera offert en modèle de base et Ti, des versions Sport de chacun, et bien sûr la version haut de gamme le Quadrifoglio.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2019

Quoi de neuf

Nouvel équipement de série :

o Apple CarPlay et Android Auto (toutes les finitions Stelvio)

o Étriers de frein anodisés avec inscription Alfa Romeo rouge (Stelvio Quadrifoglio)

o Roues de 20 po en aluminium forgé à 5 trous (Stelvio Quadrifoglio)

Nouvelles options :

o Peinture gris titane Imola métallisé (Stelvio et Stelvio Ti)

o Sièges arrière chauffants (toutes les finitions Stelvio (livrable ultérieurement)

o Alarme de sécurité de catégorie supérieure (toutes les finitions Stelvio)

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio 2019

Nouveaux ensembles :

1. Nero Edizione

Stelvio et Stelvio Ti : Comprend des roues sports de 20 po en aluminium noir fer métallisé haussées de pneus de performance toutes saisons, une calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » fer métallisé foncé, des couvre-rétroviseurs fer métallisé foncé, des emblèmes fer métallisé foncé, des embouts d’échappement foncés, des enjoliveurs de roues monochromes, des étriers de frein colorés (rouge, noir ou jaune), un contour de pare-brise noir brillant, des longerons de toit noir brillant.

Stelvio Sport et Stelvio Ti Sport : Comprend des roues sports de 20 po en aluminium noir fer métallisé chaussées de pneus de performance toutes saisons, une calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » fer métallisé foncé, des couvrerétroviseurs fer métallisé foncé, des emblèmes fer métallisé foncé, des embouts d’échappement foncés et des enjoliveurs de roues monochromes

Stelvio Quadrifoglio : Comprend une calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » fer métallisé foncé, des couvre-rétroviseurs fer métallisé foncé, des emblèmes fer métallisé foncé (doit accompagner les roues en aluminium foncé à 5 trous).

2. Ti Sport Carbon (Stelvio Ti Sport – livrable ultérieurement) :

Comprend des roues Ti Sport Carbon de 20 po en aluminium, une calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » en fibre de carbone, des couvre-rétroviseurs en fibre de carbone, un garnissage intérieur en fibre de carbone, des emblèmes fer métallisé foncé, des embouts d’échappement foncés, une jupe arrière fer métallisé foncé, des projecteurs de portes et des enjoliveurs de roues monochromes.

3. Ensemble extérieur en fibre de carbone (Stelvio Quadrifoglio – livrable ultérieurement) :

Calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » en fibre de carbone, couvrerétroviseurs en fibre de carbone, emblème Stelvio fer métallisé foncé (doit accompagner les roues en aluminium forgé foncé à 5 trous).

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2019

Points notables du modèle

Le Stelvio 2019 est propulsé par un moteur suralimenté de 2 litres à injection directe et à refroidisseur intermédiaire qui développe 280 ch qui permet de passer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 5,4 secondes, une transmission automatique à 8 rapports, le système de transmission intégrale Q4, le sélecteur de mode de conduite Alfa DNA, un habitacle en cuir véritable, le démarreur à distance avec entrée passive, des phares bixénon, l’échappement à deux embouts, un arbre de transmission en fibre de carbone exclusif dans sa catégorie, un volant avec section inférieure aplatie inspiré de la Formule 1 et un groupe d’instruments avec écran à matrice active de 7 po.

Le Stelvio Quadrifoglio est quant à lui servi d’un V6 qui développe 505 ch ; il peut passer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 3,6 secondes et atteindre une vitesse maximale de 283 km/h (176 mi/h). Le manufacturier mentionne que son modèle utilitaire a effectué un chrono de 7 minutes et 51,7 secondes sur le circuit du Nürburgring, le chrono le plus rapide jamais enregistré par un VUS de production.

Il s’agit par ailleurs de la première fois qu’Alfa Romeo combine son système de traction intégrale Q4 avec le plus puissant moteur dans son catalogue.

Pour 2019, l’Alfa Romeo Stelvio consiste de six modèles en tout :

- Stelvio

- Stelvio Sport

- Stelvio Ti

- Stelvio Ti Sport

- Stelvio Ti Lusso

- Stelvio Quadrifoglio

Couleurs intérieures livrables en option :

- Blanc Alfa

- Rosso Alfa

- Gris Silverstone métallisé

- Gris Stromboli métallisé

- Gris Vesuvio métallisé

- Noir volcanique métallisé

- Bleu Misano métallisé

- Bleu Monte-Carlo métallisé

- Verde Visconti métallisé

- Brun basalte métallisé

- Gris titane Imola métallisé

- Triple couche Rosso Competizione

- Triple couche blanc Trofeo

Couleurs intérieures livrables en option :

Habitacle noir avec coutures contrastantes gris foncé

Habitacle noir/chocolat (deux tons)

Habitacle noir/rouge (deux tons)

Habitacle noir/couleur glace (deux tons) avec coutures contrastantes gris foncé

Habitacle couleur glace avec coutures contrastantes gris foncé

Habitacle Crema (exclusif au modèle Ti Lusso)

Intérieur noir avec coutures contrastantes rouges (exclusif au modèle Quadrifoglio)

Intérieur noir avec coutures contrastantes vertes et blanches (exclusif au modèle Quadrifoglio)

Intérieur noir/rouge avec coutures contrastantes rouges (exclusif au modèle Quadrifoglio)

Habitacle noir/couleur glace avec coutures contrastantes vertes et blanches