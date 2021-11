Alfa Romeo, à l’instar d’une foule d’autres constructeurs, a déjà annoncé son passage au tout électrique. L’année 2027 a été avancée pour le moment fort du virage. Cependant, on sait maintenant quand va nous parvenir le premier véhicule sans moteur à combustion de la marque, soit en 2024.

La nouvelle a été partagée par le site Autocar qui a réalisé une entrevue avec le grand patron d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. Ce dernier a profité de l’occasion pour confirmer la chose, tout en ajoutant une information intéressante; la compagnie n’avait pas l’intention d’abandonner le nom Quadrifoglio, associé à la performance pure.

Concrètement, il a mentionné que le premier produit électrique de la compagnie pourrait bien profiter d’une variante Quadrifoglio. Il y a en fait une condition; que les performances qu’il sera possible d’obtenir du groupe motopropulseur soient représentatives de ce que le logo Quadrifoglio symbolise.

Et quel sera le premier véhicule électrique d’Alfa Romeo ? L’information n’a pas été divulguée par le numéro un de l’entreprise, mais la rumeur veut que ce soit un VUS basé sur des propositions similaires qui doivent voir le jour chez Fiat et Jeep en 2023. Le modèle de Jeep doit se pointer au début de cette année-là, justement.

Disons qu’on ne s’attend pas à voir une voiture apparaître en premier. Ce n’est pas impossible, cependant, peut-être plus tard aussi. Rappelons qu’Alfa Romeo aura accès à quatre nouvelles plateformes modulaires développées par la maison-mère Stellantis. Ces structures dédiées aux produits électriques sont les STLA Small, STLA Medium, STLA Large et STLA Frame. Elles vont proposer des capacités variant entre 500 et 800 kilomètres.

Et les prochaines années vont être intéressantes du côté d’Alfa Romeo. Le calendrier de planification du groupe veut qu’un nouveau modèle soit présenté chaque année d’ici 2026. Le prochain sur la liste est un produit dont on entend parler depuis une éternité, le VUS Tonale. Ce dernier pourrait bien offrir une configuration hybride enfichable. Il sera suivi du VUS électrique dont il est question dans ce billet.

Pour le reste, tout n’est que spéculation, mais le grand patron de la firme a fait allusion à des sportives comme un cabriolet ou un coupé.

Y aurait-il de l’espoir pour Alfa Romeo que plusieurs destinaient à une mort certaine il y a quelques années ? Les informations actuelles sont positives, à tout le moins.