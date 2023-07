• Alfa Romeo va présenter son premier modèle électrique au début de 2024.

Alfa Romeo vient à peine de dévoiler son premier modèle électrifié, le VUS Tonale. Un mois plus tard, on apprend que la firme d’origine italienne, aujourd’hui sous le contrôle de l’empire Stellantis, va dévoiler son premier véhicule tout électrique, et ce, lors de la première moitié de l’année 2024.

La nuance, c’est que le Tonale est un modèle hybride rechargeable, donc aussi doté d’un moteur à combustion. Ce que la compagnie va lancer en 2024 sera entièrement électrique. D’ailleurs, la Alfa Romeo prévoit être seulement électrique à compter de 2027.

Le modèle attendu, qui porte pour le moment le nom de code « Kid », sera un VUS de taille sous-compacte. Ce dernier sera principalement destiné au marché européen, ce qui signifie que nous ne le verrons probablement pas ici.

Alfa Romeo Tonale PHEV 2024 bleu Photo : D.Rufiange

En vérité, ce véhicule sera le cousin du Jeep Avenger, un modèle électrique annoncé l’an dernier par Stellantis, et qui sera également réservé à d’autres marchés que le nôtre. Pour vous donner une idée de sa taille, lors de la présentation de l’an dernier, Christian Meunier, le grand patron de Jeep à l’échelle planétaire, nous avait mentionné que le produit était un peu plus petit qu’un Jeep Renegade. Le modèle utilise une plateforme (la CMP) qui sert d’autres modèles vendus ailleurs, dont le Citroën DS 3, ainsi que l’Opel Mokka.

Mais bon, avant d’affirmer qu’on ne verra pas le nouveau modèle d’Alfa Romeo ici, attendons de voir quelles décisions seront prises en temps et lieu.

Pour le moment, la compagnie se garde bien de dévoiler quelques détails techniques concernant son futur VUS. S’il reprend les éléments du Jeep Avenger, il serait équipé d’une batterie de 54 kWh et d’un moteur de 156 chevaux à l’avant.

L’utilitaire sera assemblé à Tychy, en Pologne, là où l’Avenger va aussi prendre forme. Un autre modèle, appelé à remplacer le Fiat 500X, et qui devrait prendre l’appellation 600, y sera également fabriqué. Il faudra également surveiller ce qui va se produire du côté de Fiat chez nous, dont l’avenir sera aussi tout électrique.

On le répète, ces véhicules ne sont pas destinés à l’Amérique du Nord, mais les choses pourraient changer. L’électrification demeure un nouveau domaine d’études pour les constructeurs et des ajustements sont toujours possibles.

Chose certaine, Alfa Romeo devra tôt ou tard présenter des modèles électriques pour notre marché.