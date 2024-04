• Auto123 met à l’essai le Hyundai Ioniq 5 RWD 2024.

Il y a certaines régions au pays où le distinctif Ioniq 5 de Hyundai est presque aussi omniprésent que la Tesla Model 3. C’est le cas au Québec, notamment. Mais le Québec connaît des hivers, et même si ceux-ci ont tendance à être moins rigoureux qu’avant, ils constituent toujours un bon test pour un véhicule électrique. C'est encore plus vrai pour un modèle qui est doté d’un seul moteur, donc d’une configuration à deux roues motrices, comme le Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 que nous avons testé vers la fin de l’hiver. Et c’est sans parler de l’absence d’essuie-glace arrière. (Nous y reviendrons)

Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 mis à l'essai | Photo : D. Boshouwers

Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 — quoi de neuf ?

Le style distinctif du Ioniq 5 revient inchangé pour 2024, sans surprise puisqu’il a été largement salué pour son originalité et son audace.

Le principal changement est le retrait du modèle Standard Range, laissant une gamme qui comprend la version Preferred à longue portée à moteur arrière unique que nous avons conduite, ainsi que la variante Preferred à longue portée à deux moteurs et à transmission intégrale. Il y a également le tout nouveau Ioniq 5 N 2025, un modèle à haute performance qui mérite vraiment d’être considéré comme une bête à part. Cette variante commence tout juste à arriver sur le marché.

Hyundai Ioniq 5 RWD 2024, bleu | Photo : D. Boshouwers

Design du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 - 9/10

Je connais des gens qui détestent le style de ce véhicule, mais j’en connais beaucoup d’autres qui l’adorent et qui pensent qu’il paraît très bien devant leur demeure. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, mais il est indéniable que Hyundai a fait preuve de beaucoup d’audace et de verve pour proposer un véhicule électrique aussi original et attrayant.

À ce VUS à la forme originale, les concepteurs ont ajouté des découpes agressives aux panneaux latéraux et ont appliqué la signature de pixels paramétriques aux phares, aux feux et même aux roues du véhicule. Certains éléments ont un aspect rétro indéniable, mais le résultat final est tout à fait moderne. J’adore.

Hyundai Ioniq 5 RWD 2024, volant | Photo : D. Boshouwers

Écran multimédia du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 | Photo : D. Boshouwers

À l’intérieur

Cette forme extérieure unique et l’empattement très long se traduisent par un intérieur spacieux et légèrement minimaliste, ce qui pourrait aider les gens à choisir entre ce Hyundai et son proche cousin, le Kia EV6. Les deux modèles sont presque identiques à l’exception du style, à l’intérieur comme à l’extérieur, et bien que le dégagement intérieur est semblable pour les occupants, l’Ioniq 5 donne l’impression d’être beaucoup plus spacieux.

Deux grands écrans de 12,3 pouces (l’écran multimédia de droite est tactile) couvrent la majeure partie de la partie supérieure du tableau de bord. Entre les passagers avant, la console centrale présente un grand espace ouvert que vous pouvez utiliser à votre guise et qui coulisse sur un rail caché.

L’espace de chargement est généreux, même si la forme du hayon grignote un peu le volume disponible. Avec les sièges en place, vous disposez de 770 litres. C’est moins que les 841 litres du Ford Mustang Mach-E et les 818 litres du Volkswagen ID.4, mais c’est plus que les 466 litres du Nissan Ariya, les 452 litres de l’EV6 et les 674 litres du Subaru Solterra. Un mini coffre se trouve sous le capot.

Tableau de bord du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 | Photo : D. Boshouwers

La technologie du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 - 8,5/10

Le Ioniq 5 a été l’un des premiers véhicules électriques grand public à intégrer un système de batterie de 800 V, qui permet une recharge ultrarapide, à condition d’avoir accès à une station de recharge ultrarapide à courant continu.

L’écran de gauche, orienté vers le conducteur, intègre l’image d’une caméra de votre angle mort qui apparaît lorsque vous actionnez le clignotant. D’une manière générale, les images des deux écrans sont claires et apparaissent rapidement, et la navigation dans les menus est relativement simple.

L’Ioniq 5 offre une capacité de recharge bidirectionnelle à partir de la batterie, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre véhicule électrique pour recharger des outils électriques, des cafetières, etc.

L’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) a décerné à l’Ioniq 5 2024 sa mention Top Safety Pick+.

Hyundai Ioniq 5 RWD 2024, avant | Photo : D. Boshouwers

Motorisation du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 - 7,5/10

L’Ioniq 5 2024 fonctionne avec une batterie de 77,4 kWh. Soulignons que la taille de cette dernière va passer à 84 kWh avec le modèle 2025.

Avec la version Preferred RWD à longue portée, l’unique moteur monté à l’arrière délivre une puissance de 225 chevaux et un couple de 258 lb-pi. L’autonomie avec cette configuration est de 488 km. Bien sûr, notre essai hivernal (même si les températures étaient relativement douces) a fait en sorte que l’autonomie officielle a plus été un rêve qu’une réalité. Avec un niveau de charge de 91 %, notre ordinateur de bord estimait qu’il nous restait 319 km à parcourir. L’hiver n’est pas tendre pour les batteries de véhicules électriques, on le sait…

Le modèle Preferred AWD à longue portée offre un bien meilleur punch et une meilleure accélération grâce à sa puissance de 320 chevaux et 446 lb-pi. En revanche, l’autonomie officielle estimée chute à 414 km. L’accélération, quant à elle, passe de 7,3 secondes à 5,1 secondes pour le 0-100 km/h.

Les différences entre les performances des deux groupes motopropulseurs sont suffisamment importantes pour que l’option la plus puissante vaille le coût supplémentaire, si vous pouvez l’assumer, à moins que soutirer l’autonomie maximale de votre Ioniq 5 ne soit une priorité absolue pour vous.

Design extérieur du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 | Photo : D. Boshouwers

Conduite du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 - 8/10

N’ayant pas l’option plus musclée à notre disposition, nous nous sommes intéressés à l’effet de l’absence d’un second moteur sur les performances avec un peu de neige au sol. Après tout, on parle d’un véhicule lourd ici.

Comme mentionné, le passage de la version à deux moteurs à celle-ci est perceptible, à l’accélération et sur l’autoroute où le véhicule a tendance à manquer de souffle lors des dépassements agressifs. Ce sont des limitations qui ne sont pas nécessairement rédhibitoires, mais les acheteurs potentiels voudront essayer les deux modèles avant de prendre une décision.

L’absence de transmission intégrale n’a pas non plus été un obstacle majeur, notamment parce que nous n’avons pas vécu de chutes de neige extrêmes ou d’accumulations de glace sur les routes. Encore une fois, c’est une décision personnelle de savoir si le coût supplémentaire pour les quatre roues motrices est une nécessité pour vous, ou une chose sur laquelle il serait agréable de pouvoir compter. L’envers de la médaille, c’est que le poids étant réparti uniformément dans la structure du châssis, l’adhérence est assez impressionnante, même en configuration à propulsion.

L'arrière du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 | Photo : D. Boshouwers

Maintenant, concernant l’absence de ce fameux essuie-glace arrière. Cette omission/décision de la part des concepteurs de Hyundai a suscité un certain émoi. Elle peut entraîner des complications lors de certains événements météorologiques spécifiques impliquant des combinaisons de pluie, de neige fondue et de neige. C’était d’ailleurs précisément ce qui s’était produit dans les 20 minutes qui ont suivi l’essai initial, en 2022. L’Ioniq 5 2024 en est toujours dépourvue, mais Hyundai a confirmé que l’édition 2025 l’accueillera enfin.

Cette version mise à jour devrait faire ses débuts sur notre marché plus tard en 2024, donc vous voudrez peut-être attendre si cela vous inquiète.

Hyundai Ioniq 5 RWD 2024, logo | Photo : D. Boshouwers

Prix du Hyundai Ioniq 5 2024 au Canada

Voici à quoi ressemble l’offre au Canada (les prix n’incluent pas les frais de transport et de préparation) :

– Ioniq 5 2024, Preferred RWD à longue portée - 54 999 $

– Ioniq 5 2024, Preferred AWD à longue portée - 56 999 $

– Ioniq 5 2024 Preferred AWD à longue portée avec l’ensemble Ultimate - 62 999 $

Questions fréquentes posées à propos du Hyundai Ioniq 5 2024

Un essuie-glace arrière a-t-il été ajouté à l’Ioniq 5 pour 2024 ?

Non, malheureusement. Hyundai a confirmé que ce serait inclus en 2025. Le modèle est attendu plus tard dans l’année.

Quelle est l’autonomie des modèles Ioniq 5 RWD et AWD ?

L’autonomie officielle estimée (conditions idéales) est de 488 km pour le modèle à propulsion, plus léger, et de 414 km pour celui à deux moteurs.

Quand la version performante Ioniq 5 N sera-t-elle lancée, et vaut-elle le « coût » ?

Les premières unités de cette version de performance sont déjà en route vers les concessionnaires, et ceux qui l’ont conduit affirment que le modèle est effectivement très impressionnant. Ce sera à vous de décider.

Aperçu de l'arrière du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024 | Photo : D. Boshouwers

Le mot de la fin

L’Ioniq 5 de Hyundai a fait l’une des entrées les plus solides dans le segment des véhicules électriques au cours des dernières années. Le VUS électrique continue d’être admissible à tous les incitatifs fédéraux et provinciaux offerts pour les véhicules électriques, ce qui en fait une option relativement abordable.

La version à propulsion, moins chère, exige certains compromis, ce qui pourrait être trop pour certains acheteurs. La bonne nouvelle, c’est qu’on ne doit ajouter que 2000 $ pour profiter de l’option à transmission intégrale. Elle perd toutefois un peu de son autonomie au change. À notre avis, il s’agit de sacrifices acceptables qui font de la version à transmission intégrale un choix plus séduisant.

Le Hyundai Ioniq 5 RWD 2024, de profil | Photo : D. Boshouwers

Les concurrents du Hyundai Ioniq 5 RWD 2024

- Chevrolet Equinox EV (à venir)

- Ford Mustang Mach-E

- Honda Prologue

- Kia EV6

- Nissan Ariya

- Subaru Solterra

- Tesla Model Y

- Toyota bZ4X

- Volkswagen ID.4