Des précisions sur les deux prochains VUS d’Alfa Romeo

Les choses se précisent tranquillement à propos des deux prochains VUS que va proposer la firme Alfa Romeo. Si la compagnie avait annoncé en juin dernier qu’elle planifiait agrandir son portfolio en la matière, elle avait été avare d’informations à ce sujet. Or, le magazine anglais Auto Express a réussi à dégoter quelques détails sur ceux-ci.

Ainsi, l’équipe de recherche et de développement travaillerait d’arrache-pied sur la conception de ces deux nouveaux véhicules qui feraient leurs débuts au tournant de la décennie 2020.

Le premier des deux prendra un format très compact et viendra jouer dans les platebandes de produits comme le Volvo XC40 et l’Audi Q3. Il va reposer sur une architecture écourtée de celle qui sert déjà le Stelvio et la Giulia. La configuration première sera à propulsion et la traction intégrale sera offerte moyennant un coût supplémentaire.

De son temps, le futur modèle va avancer une forme ou une autre d’électrification et sera doté d’une capacité de conduite autonome de niveau 3, ce qui signifie qu’en certaines circonstances, le pilote pourra prendre « congé ».

Quant au deuxième VUS prévu, il ira se camper à l’extrémité plus huppée du spectre, soit dans les eaux de produits pleine grandeur comme le Q7 d’Audi. Trois rangées de sièges seront livrables et, tout comme pour le petit Stelvio, l’hybridité sera de la fête.

Ces deux nouveautés seront nécessaires au groupe s’il souhaite atteindre ses objectifs de vente de 400 000 unités en 2022. Afin de percer à l’intérieur des deux marchés les plus importants de la planète, les États-Unis et la Chine., il est primordial d’offrir une gamme complète de VUS.

La compagnie emprunte donc la bonne voie.