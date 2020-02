Chevrolet rajoute un autre nouveau modèle utilitaire à sa gamme, et celui-ci n’est pas n’importe lequel: le manufacturier a dévoilé ce soir en grande pompe la toute nouvelle édition du son Chevrolet Blazer, qui nous revient après une absence de plus de 10 ans. Auto123.com était sur place pour l’évènement, et nous aurons des détails additionnels au cours des prochaines heures!

Contemporain mais nostalgique

S’inscrivant dans la gamme de VUS intermédiaires, le nouveau Blazer a été conçu pour être résolument contemporain, même si la compagnie ne se gêne pas de jouer un petit peu dans la nostalgie en ressuscitant ce nom jadis si bien connu.

Le modèle se positionnera dans la gamme des utilitaires Chevrolet entre l’Equinox, plus petit, et le Traverse, plus grand. Affichant une allure quelque peu plus agressive que les autres VUS de la marque, le nouveau Blazer sera également offert en version RS, encore plus dynamique et sportif.

Les rumeurs concernant un retour du nom Blazer sur un VUS Chevrolet circulaient depuis longtemps, mais nombre d’entre eux faisaient allusion à un modèle un peu brute, conçu pour rivaliser avec les Jeep Wrangler de ce monde, par exemple. Mais au final, on a affaire ici à un utilitaire assez urbain dans l’âme, construit, de première vue en tout cas, pour dompter les allées et venues quotidiennes en ville ou à la campagne, mais pas les sentiers hors-route.

Le nouveau Blazer sera d’ailleurs construit sur une plateforme déjà en service sous le Cadillac XT5 et le GMC Acadia, mais avec une voie élargie.

Mécanique

Le Blazer sera alimenté à la base d’un moteur à 4 cylindres de 2,5 litres capable de générer 193 ch et 188 lb-pi de couple. L’autre option pour les acheteurs qui auront envie d’un engin plus musclé sera un V6 de 3,6 litres livrant 305 ch et 269 lb-pi de couple. Les deux moteurs seront jumelés à une transmission automatique à 9 rapports. Les acheteurs auront de plus le choix entre le système de traction avant (de base) et la traction intégrale.

Vous pourrez également remorquer avec votre future Blazer – muni du moteur V6, il peut tirer jusqu’à un maximum de 4500 livres, ou environ 2040 kg.

On s’attend à voir le nouveau Blazer de Chevrolet apparaitre en concession au début de 2019; selon le manufacturier, il ne sera disponible au départ qu’en deux versions en plus du dmoèle de base, soit le RS et le Premier. Pour l’instant on ne connait pas les prix qui y seront apposés, mais si on utilise les Equinox et Traverse comme deux pôles extrêmes, le prix de départ devrait se situé entre les deux – donc entre environ 27 000 $ et 37 000 $.

Comme mentionné, Auto123.com était sur place pour la présentation, qui a eu lieu à Atlanta, dans l’état de Georgia. Plus de détails, d’images et de vidéos suivront!!