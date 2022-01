L’AMC Pacer jouit d’une certaine popularité auprès des collectionneurs aujourd’hui, le genre d’intérêt que l’on porte à un véhicule qui était un mal-aimé à son époque. Si bien que sur le marché, un modèle en bonne condition peut se vendre entre 7000 $ ou 8000 $.

Et bien quelqu’un vient de payer 10 fois ce prix pour un exemplaire de 1976, le modèle même qui a été la vedette du film Wayne’s World, sorti en 1992. De la folie ? À première vue, oui, mais on n’en est pas à une dérape près à l’encan de Barrett-Jackson, là où la pièce en question a été adjugée.

Le modèle a évidemment profité de son passage au grand écran pour se vendre à un tel prix. Autrement, l’intérêt n’aurait jamais été aussi important.

La voiture peut être vue à plusieurs moments dans le film. La séquence la plus mémorable se déroule toutefois à l’intérieur de cette dernière lorsque les personnages principaux, Wayne et Garth (interprétés par Mike Myers et Dana Carvey), ainsi que leurs amis, entonnent la chance Bohemian Rhapsody de Queen en se faisant bouger la tête (lire la chevelure).

La Pacer avait été fortement modifiée pour le tournage avec des crochets de remorquage, des plaques d’acier soudées à la partie inférieure de la carrosserie pour fixer les caméras, ainsi qu’avec des passages de roue arrière découpés pour accueillir des enceintes. Des trous ont été percés dans le toit pour pouvoir ajouter le distributeur de réglisse du film. La peinture bleue décorée de collants représentant des flammes a été appliquée sur une Pacer qui était à l’origine jaune.

L’annonce de la vente aux enchères indique que la relique est restée inactive pendant 20 ans après le tournage. Elle a par la suite fait l’objet d’une restauration complète avant d’apparaître une première fois aux enchères de Barrett-Jackson en 2016 (Las Vegas). Elle avait alors été vendue pour la somme de 37 000 $. C’était déjà un montant fou à l’époque. Six ans plus tard, son prix a pratiquement doublé lors de l’encan récemment tenu en Arizona.

Pourrait-elle encore prendre de la valeur ? Ça apparaît improbable, mais considérant la nature de ce genre d’encan et la folie qui accompagne parfois l’engouement envers certains modèles, on ne parierait pas contre. Une AMC Pacer à pratiquement 100 000 $ canadiens, qui aurait pu croire une telle chose ?