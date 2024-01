La voiture d’Apple serait retardée jusqu’en 2028

• Le projet de véhicule d’Apple serait une fois de plus reporté.

Avec l’électrification, de nouveaux joueurs se pointent dans l’univers automobile. Parmi ceux qui ont fait jaser ces dernières années, on a eu Sony et Apple. Si le géant de l’électronique semble faire des pas avec son partenaire Honda, du côté d’Apple, on ferait davantage du « sur place ».

Le géant de la technologie a pour la première fois lancé l’idée de produire une voiture électrique à conduite autonome en 2014. Dix ans plus tard, on attend toujours l’arrivée d’un concept.

Selon Bloomberg, qui rapporte cette nouvelle, les débuts de la voiture sont reportés à 2028. On nous dira que la pandémie a retardé le tout, mais ça demeure une excuse facile, surtout en ce qui concerne ce projet qui ne semble pas avancer très rapidement.

Il y a plusieurs années, le groupe Reuters mentionnait qu’Apple visait l’année 2024 pour le début de la production. Ensuite, l’année 2026 avait été avancée un peu plus tard, mais comme on peut le voir, on est encore loin de la coupe.

Bloomberg cite cette fois-ci des sources anonymes bien au fait du projet. Ces dernières affirment entre autres que les capacités autonomes du véhicule seraient beaucoup plus limitées que prévu. Au départ, on espérait lancer un système complètement autonome de niveau 5, mais on aurait revu le tout pour visiter le niveau 4. Ce dernier permet la conduite autonome sur certaines autoroutes autorisées, mais l’intervention d’un conducteur est nécessaire ailleurs.

Les plans initiaux de l’entreprise prévoyaient des taxis autonomes, sans poste de conduite traditionnel. Avec un niveau 4, ce ne serait pas possible.

Les rumeurs actuelles mentionnent que la voiture d’Apple serait au départ limité à une autonomie de niveau 2 légèrement améliorée. En gros, c’est ce qu’on retrouve avec la majorité des véhicules qui offre cette technologie actuellement. On souhaiterait le faire passer par la suite au niveau 4.

Toujours selon Bloomberg, Apple souhaiterait que sa voiture utilise la recette Tesla, avec un « design élégant, des systèmes de sécurité et une interface utilisateur unique ».

Mais bien sûr, pour que tout cela devienne une réalité, il faudra bien que la compagnie construise une voiture. Il y a beaucoup de souhaits dans tout cela, mais rien de concret.

Certains commencent à douter du projet. Et vous ?