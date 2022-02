Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, avant

Aston Martin a levé le voile sur une variante de performance de son seul et unique VUS, le DBX, en lui insufflant une cure de stéroïdes et une refonte d’ordre esthétique. Chose amusante, le nouveau DBX707, de son nom, ne développe pas 707, mais bien 697 chevaux!

Question de chiffres à part, le nouveau DBX707 bénéficie d'une augmentation de puissance significative par rapport au DBX, de l'ordre de 155 chevaux et 147 lb-pi de couple supplémentaires. La puissance totale offerte par le moteur V8 biturbo de 4,0-litres du modèle est donc de 697 chevaux et 663 lb-pi de couple. Pour cette augmentation, on peut remercier plusieurs modifications apportées à la mécanique du véhicule, à savoir de nouveaux turbocompresseurs à roulement à billes, une reprogrammation du moteur et une nouvelle transmission automatique à embrayage humide à neuf rapports que nous avons déjà aperçue sur les modèles Mercedes-AMG. L'absence de convertisseur de couple se traduit par une augmentation du couple global par rapport au DBX.

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, profil

Parmi les autres caractéristiques distinctives du DBX707, citons les disques de freins avant en carbone-céramique avec étriers à six pistons, une barre antirapprochement les supports supérieurs des amortisseurs avant pour plus de rigidité, une programmation révisée du système antiroulis à 48 volts qui réagit au roulis de la carrosserie avec 50 % plus de couple et bien d'autres choses encore, tous conçus pour maximiser les performances du VUS. Selon les mots de son créateur, la DBX707 sera « un sabre dans un segment de massues ».

Aston Martin s'est également efforcé de donner au DBX707 un look distinctif pour correspondre à ses capacités de performance… distinctives. Ainsi, le faciès présente une calandre plus grande et des ailettes doubles, la signature des feux de jour est nouvelle et la voiture présente de nouvelles prises d'air et des conduits de refroidissement. Le profil du véhicule montre des bas de caisse en chrome satiné foncé et noir brillant avec plus de profondeur et de relief. L'arrière reçoit un diffuseur de toit plus grand, un pare-chocs redessiné et ventilé et un diffuseur arrière plus grand autour d'un nouveau système d'échappement quadruple noir satiné. Les jantes de série ont un diamètre de 22 pouces, avec un choix de deux designs; les acheteurs peuvent également opter pour des jantes de 23 pouces.

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, intérieur

À l'intérieur, le tableau de bord est plus bas que celui du DBX et comporte des commutateurs permettant d'accéder aux modes de conduite et de suspension, aux réglages du contrôle de stabilité, à la sélection des rapports Auto ou Manuel et aux réglages de l'échappement actif. Les sièges sport de série peuvent être remplacés gratuitement par des sièges confort et, dans les deux cas, vous bénéficiez de sièges chauffants à 16 réglages électriques.

Le début de la production du DBX707 est imminent, les premiers modèles étant attendus dans les mains des nouveaux propriétaires au deuxième trimestre 2022. Si vous sentez le besoin de demander le prix du VUS, c'est que vous n'avez probablement pas les moyens de vous l’offrir, mais nous allons quand même vous le dire : le prix aux États-Unis est fixé à 232 000 $ (ce qui représente environ 294 000 $ en fonds canadiens). À titre de comparaison, la version de base du DBX ordinaire coûte 203 500 $ au Canada.

Au fait, si vous vous demandez pourquoi Aston Martin a ajouté 707 au nom d'un VUS de 697 chevaux, le 707 fait référence à la puissance du modèle en chevaux métriques.

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707,

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, phares

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, trois quarts avant

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, arrière

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX707, de haut