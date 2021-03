Aston Martin, même si elle joue dans le très haut de gamme et qu’elle vend autant de véhicules annuellement que Toyota écoule de RAV4 chaque mois au Canada, travaille ardemment sur son avenir tout électrique.

Soutenu par son partenaire Daimler, le constructeur britannique a fourni quelques détails sur les deux premiers modèles alimentés par batterie qu’il prévoit commercialiser.

S’adressant au Financial Times, Lawrence Stroll, partie prenante de l’entreprise, a confirmé qu’au moins deux modèles électriques sont en préparation. L’un d’eux sera une sportive s’inscrivant dans la lignée de la DB11, l’autre un VUS. Les deux seront construits au Royaume-Uni et ne sortiront donc pas d’une chaîne de montage de Mercedes-Benz.

Une chose reste à finaliser, toutefois, soit le design. De ce côté, il faut bien sûr s’attendre à retrouver intacte la signature de la marque, mais avec les libertés que permettent la conception d’une voiture électrique aux designers, il sera intéressant de voir quelle direction sera prise. Lawrence Stroll a affirmé que son équipe n’a même pas encore décidé de leurs noms.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX

Ce qui est plus probable, c’est que ces deux véhicules sont susceptibles d’utiliser au moins une partie de la technologie de Mercedes-Benz. Daimler augmentera sa participation dans Aston Martin jusqu’à 20 % d’ici 2023 et, en contrepartie, elle lui donnera accès à ses groupes motopropulseurs hybrides et électriques. C’est une situation gagnant-gagnant, car Aston Martin ne pouvait pas investir massivement dans cette technologie et le partage va permettre à Mercedes-Benz de réaliser des économies d’échelle.

Qu’est-ce qui sera utilisé comme plateforme et qu’est-ce qui sera emprunté à Mercedes-Benz ? Il est encore trop tôt pour le savoir. « Nous étudions toutes les options », a expliqué Lawrence Stroll.

Tobias Moers, le chef de la direction de l’entreprise, a confirmé que les premiers modèles électriques d’Aston Martin seront commercialisés en 2025 ou 2026. D’ici là, la firme lancera plusieurs variantes hybrides, dont une version de la DBX.

Aston Martin doit passer à l’électrique, car elle ne pourra plus vendre de voitures équipées de moteurs à combustion dans son pays d’origine, l’Angleterre, après 2030. Cependant, l’entreprise n’abandonne pas complètement ses modèles à essence. Lawrence Stroll a déjà souligné qu’il ne pense pas que le moteur à combustion disparaîtra complètement un jour.