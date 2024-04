• Auto123 effectue un premier essai de l’Audi A3 2025

Munich, Allemagne — Audi a entrepris une mise à niveau complète de sa ligne de modèles A3, visant à la rendre plus sportive, plus confortable et encore plus sécuritaire. Les améliorations comprennent un design plus progressiste, un équipement standard amélioré et un système optimisé de répartition de la puissance entre les essieux.

Audi A3 2025, phare | Photo : K.Soltani

Audi A3 2025 : quoi de neuf ?

L’Audi A3 2025 ne présente pas de changements révolutionnaires par rapport aux versions 2024. Il s’agit plutôt d’un exercice de raffinement, où seuls les observateurs les plus avisés pourront discerner les différences entre les deux millésimes.

Le caractère sportif distinctif de la voiture reste toujours aussi remarquable, ce qui est toujours apprécié.

Les mises à jour se concentrent principalement à l’intérieur du véhicule où certaines finitions bénéficient de nouvelles touches. Des améliorations ont également été apportées en matière de performances, avec une répartition optimisée de la puissance et du couple, notamment pour les modèles à quatre roues motrices.

En ce qui concerne la version Allstreet, bien que son arrivée semblait possible, il semble maintenant que cela ne se concrétisera pas, pas dans sa configuration actuelle à deux roues motrices, du moins.

Dans l’ensemble, il s’agit plutôt d’une évolution que d’une révolution pour ce modèle. Audi n’a pas cherché à réinventer une formule déjà gagnante, en particulier sur le marché canadien. Le véhicule a déjà prouvé sa valeur, et Audi a simplement ajouté quelques touches supplémentaires pour le rendre encore plus attrayant.

Audi A3 2025, sur la route | Photo : Audi

Design de l’Audi A3 2025 - 8/10

Le design extérieur de l’Audi A3 a été revu afin qu’il dégage une allure plus dynamique, progressiste et émotionnelle. La calandre hexagonale Singleframe, désormais sans cadre, se distingue davantage, soulignant le caractère sportif du modèle.

À l’arrière, un nouveau design de pare-chocs et un diffuseur distinctif, inspirés en partie des modèles RS d’Audi, contribuent à l’allure athlétique de la voiture. Les nouvelles couleurs métalliques telles que le District Green, l’Ascari Blue et le Progressive Red, mettent en valeur le dynamisme de son apparence.

Il ne sera pas facile de distinguer la nouvelle génération de la précédente, sauf si vous accordez une attention particulière à la signature lumineuse de cette A3. En effet, il est désormais possible de sélectionner et de basculer entre quatre signatures pour les phares de jour. Cette personnalisation accrue, accessible via la console MMI (Multi Media Interface), offre un niveau de différenciation supplémentaire, selon Audi.

Audi A3 2025, intérieur | Photo : Audi

À l’intérieur

Dès que l’on se glisse à l’intérieur, on perçoit immédiatement le caractère résolument moderne du modèle, en parfaite cohérence avec son esthétique extérieure.

L’intérieur regorge d’innovations, tout en conservant certains éléments familiers, notamment les bouches d’aération, qui demeurent inchangés dans la version 2025. La présentation est élégante et soignée.

À bord, chaque élément a évolué dans le bon sens. L’écran central est parfaitement intégré, et la navigation dans les menus s’effectue de manière intuitive. Juste en dessous, le système de climatisation automatique, incluant la commande des sièges chauffants, est facilement accessible. Les options de conduite sont judicieusement positionnées juste en dessous, tandis qu’au bas de la console centrale se trouve le plateau de recharge pour téléphone cellulaire. Les changements par rapport à la précédente version sont minimes.

La véritable nouveauté réside dans le levier de vitesses compact, qui offre un contrôle facile et précis des modes de sélection. Grâce à son design plus plat (plutôt qu’à la verticale), il s’intègre parfaitement dans la console centrale et se manipule de manière horizontale. Une légère pression vers l’avant engage la marche arrière, tandis qu’une vers l’arrière sélectionne la position « Drive » du véhicule. Un bouton situé à côté du levier permet de passer en position « Park » en toute simplicité.

Audi A3 2025, volant, tableau de bord | Photo : Audi

Technologie de l’Audi A3 2025 - 8/10

L'A3 possède plusieurs écrans numériques et connectés. L’équipement standard comprend le cockpit virtuel Audi que l’on retrouve déjà dans plusieurs autres modèles Audi et Volkswagen.

La partie centrale accueille le système MMI qui permet de paramétrer le véhicule à souhait et également d’avoir accès au système de navigation. En plus de cela, Audi permet d’installer et de sélectionner des applications spécifiques sans devoir passer ensuite par le téléphone. Jusqu’à cinq fonctions individuelles, multimédias et de confort, peuvent être ajoutées en ligne via l’application « myAudi », même après l’achat du véhicule.

En ce qui concerne la sécurité, les Audi A3 sont équipés d’une gamme étendue de fonctionnalités de sécurité avancées. Parmi celles-ci, on compte le système d’évitement de collision, l’assistance au virage et l’avertissement de sortie de voie, entre autres.

En milieu urbain, l’assistance au stationnement facilite les manœuvres, tandis que les avertissements de sortie de stationnement et l’assistance à la circulation arrière utilisent des radars pour surveiller l’environnement du véhicule, renforçant ainsi la sécurité de tous.

L’assistance au régulateur de vitesse adaptatif améliore le confort de conduite en gérant l’accélération, le freinage et la direction jusqu’à des vitesses de 210 km, spécificité allemande oblige, avec une aide au changement de voie sur autoroute.

Audi A3 2025, avant | Photo : K.Soltani

Motorisation de l’Audi A3 2025 - 9/10

Les modèles A3 seront disponibles au Canada avec un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres développant 201 chevaux et 221 lb-pi de couple. Il n’y aura donc aucun changement avec les A3 actuelles.

Comme mentionné, l’A3 hérite d’un système de répartition de couple plus abouti. Ainsi, l’avantage principal du « torque splitter » est qu’il permet une répartition plus précise et dynamique du couple moteur, ce qui se traduit par une meilleure traction et une manipulation plus agile de la voiture. Par exemple, dans un virage serré, le couple peut être dirigé vers les roues extérieures pour améliorer la stabilité et réduire le sous-virage. De même, lors du démarrage ou de l’accélération sur des surfaces glissantes, il peut être envoyé aux roues offrant la meilleure adhérence pour éviter le patinage et assurer une propulsion efficace.

C’est certainement ce qui explique pourquoi la voiture semblait coller à la route lors de notre essai.

Audi A3 2025, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Conduite de l’Audi A3 2025 - 9,5/10

Audi a toujours produit des véhicules offrant du caractère. La petite A3 ne déroge pas à cette philosophie et ma première impression a été plutôt très positive.

Dès la prise en main, on sent tout de suite un véhicule à l’esprit racé et sportif. Les sièges fermes nous maintiennent bien en place. Le véhicule répond très bien et promptement. Les vitesses s’enchaînent rapidement et la direction est ferme. Le comportement dynamique de l’A3 est plutôt impressionnant lorsqu’on la pousse. Elle répond avec aplomb. Sur l’autobahn, il suffit d’une simple pression sur la pédale d’accélération et l’on dépasse allègrement les 160 km/h.

Sur les routes secondaires, surtout étroites et en lacet, l’A3, n’éprouve aucun problème à suivre le tracé, même à bonne vitesse. Le châssis est capable d’en prendre et réagit très bien aux changements de direction brusques.

Le seul inconvénient réside dans le petit bouton permettant de sélectionner entre les six modes de conduite. D’une part, il ne répond pas toujours lorsque sollicité, et d’autre part, il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pour savoir quel mode sélectionner. Il aurait été préférable que cette information soit directement visible devant nos yeux, pour une meilleure ergonomie et sécurité.

Il est toujours difficile de se faire une idée précise d’un véhicule tant qu’on ne peut pas l’essayer sur une plus longue période au Canada. Idéalement, il faut pouvoir conduire les modèles à l’intérieur de conditions hivernales pour les tester de façon plus sévère que sur de petites routes pittoresques allemandes. Néanmoins, c’est prometteur.

Consommation

Ce qu’Audi annonce est une moyenne de 9,2 litres aux 100 km en ville et 6,9 litres aux 100 km sur autoroute.

Audi A3 2025, arrière | Photo : K.Soltani

Les prix de l’Audi A3 2025

Les prix canadiens n’ont pas encore été communiqués.

Questions souvent posées concernant l’Audi A3 2025

Est-ce que l’Audi A3 représente le meilleur achat de sa catégorie ?

Il est toujours très difficile de répondre à ce type de question, mais l’A3 se positionne extrêmement bien dans la bataille des petites compactes de luxe. D’ailleurs, Auto123 a élu plusieurs années de suite l’Audi A3 comme l’un des meilleurs achats dans cette catégorie.

Est-ce que l’Audi A3 2025 sera toujours disponible en configuration à traction intégrale?

Oui, même si ailleurs, des versions à traction existent, pour le marché canadien, Audi continuera d’offrir essentiellement des versions à quatre roues motrices.

Le mot de la fin

Malgré des changements minimes, principalement esthétiques, l’Audi A3 demeure une voiture de haute qualité, sûre et efficace. La conduite, même à grande vitesse, m’a agréablement surpris, et l’impression de solidité et de qualité de construction est omniprésente.

Il est indéniable que ce véhicule continuera de connaître un franc succès au Canada, tout en rivalisant sérieusement avec ses homologues chez Mercedes et BMW.

Points forts

- Design de bon goût

- Intérieur bien fini

- Système intégral performant

Points faibles

- Pas encore de version hybride prévue au catalogue alors qu’elle existe en Europe

Les concurrents de l’Audi A3 2025

- BMW Série 2

- Mercedes-Benz Classe A

- Acura ILX