Le responsable des relations publiques d'Audi Canada, Cort Nielsen, a confirmé à Auto123 que deux de ses modèles les plus sportifs, la TT RS et la RS 3, ne feront pas partie de la gamme de la marque dans notre marché pour l'année-modèle 2022.

Vendredi, un message interne envoyé par Audi aux concessionnaires faisant allusion à la disparition des modèles de la gamme active a fait surface en ligne, et aujourd'hui le représentant de la société a confirmé la décision via un bref message. Ce n'est pas vraiment une surprise étant donné que les deux variantes haute performance des modèles TT et A3 étaient introuvables sur le site web d'Audi Canada pour 2022.

La génération actuelle du modèle RS 3 est âgée d'à peine quelques mois, ayant été lancée plus tôt en 2021. Malheureusement, Audi a jugé ses perspectives au Canada suffisamment faibles pour ne pas la maintenir sur notre marché en 2022.

Dans le cas de la TT, rappelons qu'Audi a présenté une édition limitée Heritage de la TT RS plus tôt ce mois-ci, mais seulement pour le marché américain.

Le message interne qui a circulé vendredi concernant le retrait des deux modèles de la gamme canadienne indique aux concessionnaires d'essayer de convaincre les acheteurs qui avaient versé un dépôt pour ces modèles d'envisager d'autres options dans la gamme. Ces options comprennent les berlines A3 et S3, ainsi que les variantes roadster et coupé TT et le coupé TTS.