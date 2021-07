Concept Grand Sphere : le luxe du futur selon Audi

Le luxe n’est bien sûr pas inconnu du côté d’Audi, mais la compagnie, qui est reconnue pour son conservatisme, pourrait profiter d’une nouvelle approche en la matière. Ça semble être ce qui se trame en coulisse, comme nous le montrent les premières images du concept Grand Sphere qui sera dévoilé au Salon de Munich en septembre.

Les clichés partagés par l’entreprise sont marqués par l’obscurité, mais on discerne bien une berline avec une ligne de toit relativement élevée et un empattement qui nous apparaît très long. Ça ne ressemble en rien à la voiture phare de l’entreprise, l’A8, ou à tout ce qu’Audi a pu nous montrer jusqu’à présent. L’étude Grand Sphere se veut même plus futuriste que le concept A6 e-tron.

Photo : Audi Concept Grand Sphere, sièges

Conceptuellement, l’empattement allongé a permis aux stylistes de doter le modèle d’un habitacle qui ressemble véritablement à un salon. À l’avant, les occupants jouissent de sièges individuels et bénéficient de tout l’espace voulu pour leurs jambes. Derrière, les passagers reposent sur une banquette qui semble plus basique.

Même si peu d’informations ont été fournies sur les détails techniques du modèle, on imagine facilement que cette voiture propose un certain degré d’autonomie en matière de conduite, question de permettre aux occupants de relaxer et de profiter de leur environnement. Cependant, un volant à deux branches est bien présent sur une des photos, ce qui nous montre que nous n’en sommes pas encore au point de laisser tout le contrôle à la machine.

Ce qui est étonnant, c’est qu’on ne voit pas d’écrans à bord du concept Grand Sphere. Sont-ils bien cachés pour sortir de nulle part au moment opportun ou en sommes-nous à l’ère des hologrammes qui vont rendre caduque la notion d’un écran tactile ? Nous en saurons assurément plus en septembre.

Le Salon de Munich, vient remplacer l’événement qui a eu lieu à Francfort pendant des décennies. Il se tient les années impaires alors que l’alternance se fait avec le Salon de Paris (le Mondial de l’automobile) qui sera de retour en 2022.

Photo : Audi Concept Grand Sphere, volant

Photo : Audi Concept Grand Sphere, bas de console

Photo : Audi Concept Grand Sphere, de haut