Audi Q8 2024 : les retouches seront présentées à Munich

Le VUS Q8 s’est pointé pour l’année 2019, ce qui signifie qu’il va entreprendre sa sixième année en 2024. Pour l’occasion, Audi lui apporte des retouches et ces dernières seront présentées au prochain Salon de Munich qui va se dérouler au début du mois de septembre.

Comme c’est le cas avec les rafraîchissements de mi-parcours, le modèle aura droit à une mise à niveau de son style extérieur, ainsi que de sa présentation intérieure. On s’attend aussi à ce que les options soient plus nombreuses, tout comme les options de personnalisation du modèle.

En prévision de la présentation du modèle 2024, Audi a publié une esquisse du Q8. Celle-ci nous fait voir les changements apportés à l’arrière du véhicule. On note que la forme générale des feux demeure inchangée, mais que le traitement lumineux est distinct. Le pare-chocs semble aussi avoir été redessiné, mais subtilement.

Première image de l'Audi Q8 2024 Photo : Audi

On le sait, chez Audi, les changements ne sont jamais radicaux. La compagnie mentionne que les phares ont aussi été repensés, mais il nous faudra une image du faciès pour en prendre la mesure.

Quant à la multiplication des options et l’ajout de fonctionnalités, il faudra attendre la présentation du modèle pour savoir ce qu’on réservera aux consommateurs. On s’attend à des améliorations au système multimédia, mais le tout demeure spéculatif pour l’instant.

Rien n’a été mentionné concernant les groupes mécaniques non plus, ce qui laisse croire que tout sera reconduit. Le Q8 2023 profite d’un V6 turbo de 3,0 litres développant 335 chevaux et 369 lb-pi de couple. La variante SQ8 jouit quant à elle d’un V8 biturbo de 4,0 litres offrant 500 chevaux et 568 lb-pi de couple. Enfin, la variante RS Q8 est servie par une version encore plus puissante de ce même bloc, elle qui crache 591 chevaux et 590 lb-pi de couple. La traction intégrale quattro est de série, tout comme une boîte automatique à huit rapports.

Plus de détails bientôt lorsque nous ferons le tour de ce qui sera présenté à Munich.