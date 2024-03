• Audi TT : une remplaçante électrique d’ici… 5 à 10 ans

L’an dernier, l’Audi TT arrivait à la fin de son incroyable parcours qui aura duré près d’un quart de siècle. C’est en effet en 2000 que le monde avait pu découvrir cette voiture au style craquant.

Les débuts ont été difficiles, notamment en matière de fiabilité, mais le modèle a par la suite pris son envol. Toutefois, comme tout ce qui est bon finit par prendre fin, l'aventure s'est terminée l'année dernière avec l'arrêt de la production du modèle de troisième génération.

Jusqu’à maintenant, aucune remplaçante n’avait été annoncée, ce qui aurait pu être fait ces dernières années, en préparation de la nouvelle réalité électrique qui prend de plus en plus forme.

Cependant, on apprend cette semaine grâce au magazine britannique Autocar que le fabricant songeait à la suite des choses concernant ce modèle, et qu’on étudiait bien sûr la possibilité de concevoir un produit tout électrique respectant l’esprit de la TT.

Audi TT 2023 grise Photo : Audi

Daniel Schuster, porte-parole du département de développement technique d’Audi, a déclaré que les concepteurs partaient d’un point zéro pour concevoir le futur modèle. On ne regardera pas ce qu’était la TT pour penser à une suite électrique pour elle, mais bien au genre de produit dont la compagnie a besoin pour agrémenter, compléter sa gamme.

Voilà pourquoi, sans surprise, on mentionne que la future voiture ne prendra pas le nom de TT. Là où les choses sont un peu plus étonnantes, c’est avec la fenêtre qu’on nous donne concernant son arrivée éventuelle. De fait, la compagnie parle d’une voiture qui arriverait sur le marché d’ici 5 à 10 ans. Si la première échéance est plus « raisonnable », la deuxième semble très loin.

Audi dit vouloir une voiture qui va susciter des émotions. Elle sera conçue avec des objectifs précis en tête, soit de fournir un agrément de conduite et de la performance. Cela s’applique également au son que produira le groupe motopropulseur électrique.

Design extérieur d'Audi TT 2023 Photo : Audi

Et ça nous amène à un débat qui est incessant lorsqu’il est question d’une sportive électrique. Si l’on peut grandement apprécier le silence qui nous est offert par un VUS tout électrique, c’est l’inverse avec une sportive, alors que la sonorité de la mécanique à essence fait partie du plaisir que l’on ressent au volant.

Conséquemment, la future TT devra faire du bruit. On ne pense pas à reproduire le son de la mécanique 5-cylindres du modèle, cependant. « Honnêtement, nous avons eu quelques prototypes où nous avons reproduit le son du 5-cylindres et cela ne collait pas du tout », a révélé Rolf Michl, le directeur général d’Audi Sport.

On devra donc penser à une solution autre. On nous promet d’être surpris chez Audi.

Il faudra seulement être patients avant de voir tout cela se concrétiser.