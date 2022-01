Plus d’autonomie pour les hybrides rechargeables de Volvo

Il y a quelques mois, Volvo annonçait des améliorations avec ses modèles hybrides rechargeables, mais on attendait la confirmation en ce qui concerne les versions destinées à l’Amérique du Nord. Ça semble maintenant acquis, si bien qu’on anticipe des modèles offrant plus de puissance et surtout, plus d’autonomie, en cours d’année 2022.

Ainsi, les versions Recharge des S60, V60, S90, XC60 et XC90 vont jouir d’un moteur électrique plus puissant et d’une batterie offrant plus de capacités. La cavalerie, qui est à 400 chevaux avec les modèles actuellement (415 avec la variante V60 Polestar), va passer à 455 forces. Quant à l’autonomie électrique, elle devrait augmenter de 13 à 16 miles selon le modèle (21 à 26 kilomètres). Il faudra toutefois attendre les chiffres officiels de l’EPA (Environmental Protection Agency) avant de confirmer quoi que ce soit.

Ce qui est clair, c’est que ce sera bien accueilli, car les capacités sont de 30 à 35 kilomètres en ce moment, selon le modèle. Avec les gains, on devrait trouver des libertés oscillant autour de 60 kilomètres. Volvo utiliserait la nomenclature Extended Range pour désigner et différencier les produits offrant plus d’autonomie, on devine jusqu’au moment où les modèles « réguliers » seront écoulés.

Nous aurons plus de détails lorsque les véhicules nous arriveront en cours d’année.

