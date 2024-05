Le moteur V12 de Bentley sera remplacé par un V8 hybride

Lorsqu’il est question de marques de grands prestiges, il est souvent question de tradition. Et l’une d’elles a souvent trait à une mécanique légendaire, utilisée par le constructeur. Chez Bentley, une des signatures est le fameux moteur W-12.

Et bien, cette dernière est sur le point d’être laissée de côté, en marge de tous les changements qui visent à réduire la taille des moteurs et ajouter de l’électrification là où c’est possible.

Ainsi, la marque d’origine anglaise va remplacer son W-12 par un V8 qui va profiter de l’hybridité. La compagnie promet un moteur plus puissant, au passage, grâce à l’électrification.

Concrètement, on a annoncé un bloc qui produirait une puissance de 739 chevaux, en plus de proposer une autonomie électrique de 80 km.

C’est au moins 89 chevaux de plus que le W-12 proposé avec la version Speed de la berline Flying Spur et des coupé et cabriolet Continental GT.

La marque a déclaré que le groupe motopropulseur, qu’elle a baptisé Ultra Performance Hybrid, est le plus avancé et le plus puissant de son histoire.

Bentley n’a pas précisé quel modèle serait le premier à recevoir le V8 hybride, mais elle a déclaré que le groupe motopropulseur conviendrait à « une nouvelle génération de voiture de grand luxe ». Bentley a déjà confirmé que chaque modèle de sa gamme serait offert en configuration hybride. À l’instar d’autres constructeurs, Bentley a déjà promis qu’elle était pour devenir tout électrique.

Deux modèles hybrides rechargeables à moteur V6 figurent présentement au catalogue pour la berline et le VUS Bentayga.

Le W12, disposé en W plutôt qu’en V, équipe les véhicules Bentley depuis 2003, alors que la compagnie vivait une renaissance en passant sous le giron du groupe Volkswagen.

La production du moteur W12 devrait cesser cet été. Le cabriolet Batur, qui a récemment été dévoilé, sera l’un des derniers modèles Bentley équipés de ce fameux à 12 cylindres.