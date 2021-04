Si le virage électrique est réel chez la plupart des constructeurs à travers l’industrie, la prochaine grande étape avec cette nouvelle forme de propulsion, c’est l’arrivée éventuelle des batteries à l’état solide. On sait que Toyota, par exemple, travaille sur la chose. Et voilà que BMW nous annonce qu’un concept sera prêt en 2025, une étude qui sera suivie en 2030 par une première version de production.

Ce type de batteries va donc alimenter la prochaine génération de modèles électriques chez BMW. Pour l’instant, les créations électriques de la firme bavaroise sont basées sur des modèles existants, mais les produits qui naîtront sous une famille nommée « Neue Klasse » seront assemblés sur une plateforme dédiée aux produits électrifiés.

Et qu’est-ce des batteries à l’état solide ? En fait, ces dernières, comme leur nom l’indique, sont caractérisées par leur électrolyte solide, par opposition à l’électrolyte liquide qui est utilisé dans les batteries lithium-ion qui équipent les véhicules électriques actuels. BMW pense que cette nouvelle approche va permettre d’augmenter la densité énergétique de façon importante.

Et une plus grande densité énergétique signifie qu’il sera possible d’emmagasiner davantage d’énergie dans un volume d’espace donné. Cela va permettre d’augmenter l’autonomie sans pour autant avoir recours à une batterie plus massive. On pourra aussi concevoir des unités plus compactes.

Photo : BMW Batterie de la BMW i4

Un dirigeant de l’entreprise a également affirmé que BMW proposera la voiture électrique la plus verte du monde. Frank Weber, membre du conseil d’administration du développement du groupe BMW, a déclaré qu’elle sera « durable depuis sa conception jusqu’à son recyclage. »

Si aucune entreprise n’a encore fabriqué de batteries à l’état solide à l’échelle commerciale, comme on le mentionnait, d’autres constructeurs s’y intéressent. Toyota, on en parlait, tout comme Volkswagen qui a investi dans la firme naissante QuantumScape, affirmant que la technologie de batterie de cette entreprise permettra d’augmenter de 30 % l’autonomie de ses véhicules et de réduire leur temps de recharge à 12 minutes.

BMW a déclaré que ses nouveaux véhicules seront plus connectés et qu’ils mettront l’accent sur l’aérodynamisme pour maximiser l’autonomie. La firme mettra également l’accent sur la durabilité dans le processus de fabrication, notamment en utilisant des matériaux recyclés et des énergies renouvelables.

Les modèles de la Neue Klasse seront précédés par le VUS iX et la berline i4 qui nous arriveront en 2022. Des versions électriques de la Série 3, de la Série 7 et du X1 devraient suivre, comblant ainsi le vide avant l’arrivée des nouvelles créations.