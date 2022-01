BMW iX et i4 : autonomie confirmée pour le marché canadien

Chez BMW, deux modèles tout électriques sont très attendus par ceux à la recherche d’une solution sans moteur à combustion, soit le VUS iX, ainsi que la berline i4. Aujourd’hui, l’autonomie de ces deux modèles a été confirmée par BMW Canada.

Bonne nouvelle, les chiffres annoncés sont meilleurs que ceux que l’on anticipait.

Dans le cas du iX, l’estimation initiale était de 475 kilomètres. Dans les faits, ce sont 521 km qu’il sera possible de parcourir avec une pleine charge au volant de ce véhicule. Il s’agit d’un gain d’environ 10 %.

En ce qui concerne la berline i4, le saut est encore plus important pour la version i4 M50 xDrive, soit de 13 % par rapport aux prévisions. On croyait au départ pouvoir bénéficier de 385 kilomètres alors qu’en bout de piste, c’est 435 kilomètres de liberté qui seront à la disposition des propriétaires. Et pour la variante eDrive40, la possibilité sera de 484 kilomètres.

« Chez BMW, nous essayons toujours d’être prudents avec nos données et nos chiffres, surtout lorsqu’il s’agit d’estimations précoces. Pouvoir confirmer des augmentations significatives avec les chiffres officiels de la gamme est une nouvelle fantastique », a déclaré Andrew Scott, le directeur de la gestion de la marque chez BMW Canada.

Photo : BMW BMW i4

Les modèles iX xDrive50, i4 eDrive40 et i4 M50 xDrive devraient se pointer dans les salles d’exposition des concessionnaires canadiens d’ici la fin de février.

Deux autres versions du iX, la M60 et la xDrive40 d’entrée de gamme, ont une autonomie estimée à 450 km et 322 km, respectivement. Les chiffres officiels pour ces deux versions suivront. Les variantes iX M60 et xDrive40 devraient arriver au Canada à l’été 2022.