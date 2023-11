• Auto123 met à l’essai le BMW iX M60 2023.

BMW s’attaque directement à Tesla et à son meilleur vendeur, le Model X, avec le nouveau VUS tout électrique iX en version M60. Il s’agit de la troisième variante proposée par BMW, après les xDrive40 et xDrive50 qui ont fait leurs débuts pour l’année-modèle 2022.

Le nouveau BMW iX M60 2023 Photo : D.Boshouwers

Design du BMW iX M60 2023

BMW n’est pas étranger aux designs polarisants, et bien qu’il soit exagéré de dire qu’il invite à la controverse, il ne recule pas non plus devant elle. Les BMW portent fièrement cette calandre surdimensionnée à deux naseaux.

Une configuration tout électrique aurait pu ouvrir la porte vers une évolution stylistique différente, non ? Eh bien, non. Ce véhicule électrique arbore les mêmes naseaux (ici en plastique) qui soulignent un design audacieux et un peu criard. Ce dernier est encore accentué par des formes et des couleurs différentes à l’avant, sur les flancs et à l’arrière, et par un profil qui ressemble vaguement à celui d’un char d’assaut au nez retroussé. À l’instar du Tesla Model X, le iX n’est pas conventionnel.

L'intérieur de BMW iX M60 2023 Photo : D.Boshouwers

Intérieur du BMW iX M60 2023

L’intérieur est aussi « distinctif » que l’extérieur. Le conducteur est assis haut et droit dans son siège, ce qui lui offre une excellente visibilité, et l’espace à l’avant est généreux pour les jambes, les épaules et la tête.

Le grand écran incurvé de BMW au tableau de bord constitue toutefois la principale attraction. C’est le centre névralgique de l’abondance de technologies que l’on trouve dans l’iX. Heureusement, il y a un bouton rotatif sur la partie inférieure de la console centrale, qui permet de faire beaucoup de choses, y compris d’accéder au système multimédia iDrive de BMW. Le système de BMW est réputé pour sa complexité et sa profondeur ; prévoir une courbe d’apprentissage. Mais les acheteurs de BMW le savent.

La deuxième rangée bénéficie du fait qu’il n’y en a pas une troisième derrière, ce qui fait que l’environnement est très spacieux. L’espace pour la tête et les jambes y est tout aussi impressionnant qu’à l’avant.

BMW iX M60 2023, profil Photo : D.Boshouwers

Conduire le BMW iX M60 2023

Le M dans le nom du modèle signifie bien sûr des performances supérieures, notamment par rapport à la version xDrive 50 que nous avons conduite l’année dernière. Avec ses batteries sous le plancher, ce véhicule est lourd. BMW l’a donc doté d’un groupe motopropulseur musclé comme il se doit. Qui voudrait d’un VUS BMW léthargique, après tout ?

La variante M60 est donc équipée de deux moteurs électriques, un par essieu, qui sont alimentés par une imposante batterie de 105,2 kWh à refroidissement liquide. La puissance combinée du système est de 610 chevaux et le couple de 749 lb-pi. Des chiffres impressionnants, on s’entend. En théorie (et en utilisant la fonction Launch Control), vous pouvez faire passer ce lourd VUS de l’arrêt à 100 km/h en 3,4 secondes.

D’un point de vue plus pratique, l’autonomie officielle selon Ressources naturelles Canada est de 441 km. BMW affirme que la recharge sur une borne de niveau 3 permet au véhicule de passer de 10 % à 80 % d’énergie en un peu moins de 40 minutes.

Design extérieur du BMW iX M60 2023 Photo : D.Boshouwers

Outre son accélération fulgurante, l’iX M60 bonifie l’expérience de conduite grâce aux sons artificiels du moteur (composés par Hans Zimmer). C’est très bien, mais ni ces sons ni l’énorme puissance disponible ne rendront ce VUS plus souple ou plus agile dans les virages à vitesse élevée. Les lois de la physique, on n’y échappe pas. Il existe des moyens d’ajuster les paramètres dans les menus sur l’écran, et des modes de conduite qui vous permettent de passer à des réglages plus sportifs, mais ils ne peuvent pas faire de miracles.

Pourtant, il serait injuste de qualifier ce véhicule de brute maladroite sur la route. S’il est construit pour être un utilitaire pratique à deux rangées de sièges, il ne se contente pas d’être juste ça. Sur l’autoroute, même à grande vitesse, l’iX est exceptionnellement stable et rassurant. On n’a jamais l’impression qu’il travaille dur pour déplacer sa lourde carcasse. La conduite est également silencieuse, ce qui n’est pas une surprise compte tenu de l’absence de moteur, mais le bruit du vent et celui des pneus sur la route sont réduits au minimum.

BMW iX M60 2023 bleu Photo : D.Boshouwers

Prix du BMW iX M60 2023

Quelle que soit votre préférence personnelle au niveau de la conduite, vous paierez pour le privilège, bien sûr. Le prix de départ du modèle de base xDrive40 du BMW iX 2023 est de 79 990 $, celui du xDrive50 de 93 000 $. On monte à un tout autre niveau dans le cas de cette variante M60, elle qui coûte au bas mot 121 750 $. C’est beaucoup pour un modèle qui, ne l’oublions pas, est pratiquement tout nouveau sur le marché et n’a donc pas encore été testé en ce qui a trait à sa valeur résiduelle et à sa durabilité. Mais il reste moins cher que son grand rival. À 139 802 $, frais de transport et équipement de notre modèle d’essai inclus, ce iX M60 représente une aubaine par rapport à 156 000 $ pour le Model X équivalent chez Tesla.

Les concurrents du BMW iX M60 2023

- Audi e-tron / e-tron S

- Cadillac Lyriq

- Jaguar I-PACE

- Tesla Model X