BMW Série 5 2024 : détails et prix annoncés pour le Canada

BMW i5 2024 gris Photo : BMW

• BMW a présenté la berline BMW Série 5 2024 révisée.

• Le nouveau visage qui fait sensation est celui de la berline électrique i5 qui rejoint la gamme.

• Le prix de départ de la 530i xDrive est de 70 500 $ (en fondss canadiens), celui de la i5 M60 95 000 $.

BMW a présenté la Série 5 2024 révisée, édition qui marque les débuts de la berline i5 entièrement électrique. Voilà qui solidifie la position de BMW comme l'un des acteurs les plus rapides de l'industrie en termes d'électrification. Cette nouvelle i5 vient s'ajouter aux i4 et i7 dans la gamme des berlines électriques de la marque.

BMW Série 5 2024 : quoi de neuf en 2024 ?

L'i5, pour commencer. Mais au-delà de cela, la nouvelle Série 5 est à la fois plus longue et plus large qu'auparavant, ce qui n'a rien de surprenant. L'essentiel de la longueur supplémentaire se trouve toutefois à l'avant, avec un long capot qui débouche éventuellement sur une cabine placé bien à l’arrière. La calandre, toujours l'objet de discussions lorsqu'il s'agit de BMW récentes, est plus proche des lignes de la Série 3 que du design monstrueusement grand que nous avons vu sur certains autres modèles de la marque. La i5 a un design distinct qui correspond à son format sans moteur à combustion interne.

Sans surprise, l'intérieur accueille le grand écran incurvé de BMW, qui abrite un groupe de données de 12,3 pouces et, à sa droite, un écran multimédia de 14,9 pouces. Sur cet écran, on trouve le nouveau système iDrive 8.5, qui permet de jouer à des jeux et de regarder des vidéos en streaming. Parmi les options, on trouve la fonction Gesture Control.

Autre nouveauté, une fonction appelée Highway Assistant, qui peut prendre en charge de nombreuses tâches liées à la vitesse et à la direction sur l'autoroute. Parmi ses astuces, il y en a une toute nouvelle : le changement de voie activé par les yeux permet à la voiture d'amorcer un changement de voie si le conducteur regarde un rétroviseur latéral.

BMW i5 2024 rouge Photo : BMW

La gamme BMW Série 5 2024

L'offre de la Série 5 2024 est assez simple au Canada. Vous avez la 530i (PDSF : 70 500 $), qui est équipée d'un nouveau moteur 4 cylindres de 2,0 L développant 255 chevaux et 295 lb-pi de couple dans un système hybride léger soutenu par un moteur de 48V.

Sinon, vous avez la nouvelle i5 (PDSF : 95 000 $) avec sa batterie de 81,2 kWh (similaire à celle de la i4) et son immense puissance totale de 590 chevaux et 586 lb-pi de couple. Si cela vous semble peu, sachez que le mode Boost fait grimper cette puissance à 605 chevaux et 610 lb-pi de couple. Le 0-100 km/h peut être atteint en 3,8 secondes.

Au Canada, toutes les Série 5 2024 sont proposées en configuration à quatre roues motrices, contrairement aux États-Unis où les clients disposent d'une option à propulsion dans l'offre de produits.

BMW estime l'autonomie à 412 km. La capacité de charge est de 205 kW.

La BMW Série 5 2024, y compris la nouvelle i5 électrique, devrait arriver chez les concessionnaires BMW au Canada avant la fin de l'année.

La toute nouvelle BMW i5 2024 Photo : BMW