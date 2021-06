BMW va profiter du Festival de Goodwood, au Royaume-Uni, pour présenter la nouvelle génération de sa Série 2. La voiture, qui est devenue l’équivalent de ce qu’était la Série 3 d’alors, est celle par qui le plaisir de conduire passe chez BMW, du moins aux yeux de plusieurs.

Et nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour la voir sur la route, car les premiers modèles sont attendus vers la fin de la présente année.

Fidèle à la tradition, la Série 2 sera toujours proposée avec une configuration à propulsion. La structure CLAR de BMW sera nouvelle pour le modèle et ce qui est intéressant, c’est qu’elle peut recevoir des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables et électriques. Il est possible que la Série 2 utilise la même version de la plateforme CLAR que celle qui reçoit les jumelles BMW Z4 et Toyota Supra.

Photo : BMW BMW Série 2 2022, profil

BMW n’a pas encore confirmé de détails pour notre marché, mais la version présentée au lancement devrait être une M240i xDrive, une version alimentée par un 6-cylindres en ligne turbo de 3 litres développant environ 370 chevaux. Un modèle de base muni d’un 4-cylindres turbo de 2 litres serait également au menu. Dans les deux cas, la seule transmission sera une automatique à 8 rapports. Voilà qui est décevant, car la manuelle et la Série 2, ça allait de pair. Il faudra voir ce qui sera proposé.

Heureusement pour les amateurs de performances, BMW préparerait une nouvelle génération de la M2. Ce modèle devrait recevoir une version modifiée du 6-cylindres biturbo de 3 litres qui équipe les M3 et M4. La puissance de la nouvelle M2 devrait avoisiner les 420 chevaux. Cela représenterait une augmentation considérable par rapport aux 365 chevaux de la mouture actuelle. Il est clair qu’on vise aussi à devancer la concurrence, nommément la version AMG 45 de la Mercedes-Benz Classe A (416 chevaux). La M2 devrait profiter de la boîte manuelle.

Outre des groupes motopropulseurs plus puissants, toutes les variantes du coupé Série 2 vont jouir d’une carrosserie dont la rigidité en torsion a été augmentée d’environ 12 % par rapport à la génération précédente. Les voies ont également été élargies à l’avant et à l’arrière, alors que des amortisseurs pensés pour la course sont présents de série. Ces derniers sont censés offrir un bel équilibre entre la sportivité et le confort. Pour améliorer les performances de la suspension, BMW proposera des unités adaptatives. Un différentiel arrière pouvant être verrouillé sera également proposé.

Photo : BMW BMW Série 2 2022, trois quarts arrière

La production de la nouvelle Série 2 devrait avoir lieu à l’usine BMW de Lerma, au Mexique. Celle-ci produit actuellement quelques modèles de la Série 3, et des prototypes de la Série 2 ont été aperçus dans les environs.

Nous vous reviendrons avec plus de détails une fois le modèle officiellement présenté.

Photo : BMW BMW Série 2 2022, avant