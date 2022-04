BMW dévoile une Série 7 passablement transformée avec la i7

Photo : BMW BMW i7 2023, trois quarts arrière

Le design a toujours été une affaire de tradition chez BMW, mais depuis quelques années, on voit les stylistes de la marque oser de plus en plus. Ça plaît à certains et ça en horripile d’autres, c’est la nature de la chose.

Ce qui est évident, c’est que ça change et que le style de la nouvelle génération de Série 7, qui est présentée ici sous forme tout électrique, est là pour le prouver. La voiture est équipée de deux moteurs générant une puissance de 536 chevaux, en plus d’offrir une autonomie avoisinant les 500 kilomètres.

L’unique groupe motopropulseur (le modèle prend le nom xDrive60) est similaire à celui que l’on retrouve dans le VUS iX, sauf qu’il est légèrement plus puissant et que le bloc-batterie de 101,7 kWh est un peu plus petit.

La batterie de la i7 peut être rechargée avec une capacité maximale de 195 kW avec une borne très rapide à courant continu. BMW affirme qu’un simple temps de recharge de 10 minutes permet de récupérer quelque 130 kilomètres d’autonomie. La compagnie annonce que les acheteurs de la i7 profiteront de trois années de recharge gratuite sur le réseau Electrify America ; on peut anticiper la même chose chez nous avec la version canadienne du réseau.

La i7 va offrir un excellent niveau de performance, mais elle demeure une berline de grand luxe. À bord, on retrouve des matériaux nobles et une présentation très riche et futuriste. BMW n’a pas eu peur d’oser avec un tableau de bord à affichage numérique qui regroupe deux écrans de 12,3 pouces dans un panneau de verre flottant servant à la fois de centre multimédia (la plus récente génération) et de bloc d’instruments.

L’éclairage d’ambiance, les sièges offrant le massage, la chaîne audio de très haute qualité, on va tout retrouver bien sûr avec cette i7. Et c’est à l’arrière que ça promet d’être le plus spectaculaire. Les occupants pourront, grâce à l’ensemble Executive Lounge, profiter de sièges arrière à réglage électrique avec dossiers inclinables. Des repose-pieds sont toujours présents. Cependant, la grande nouveauté, c’est ce système de divertissement Theater Screen, livrable en option. Grâce à un écran numérique intégré dans l’un ou l’autre des panneaux de porte arrière, les passagers peuvent déployer un écran tactile géant de 31,3 pouces depuis le pavillon de la i7 et l’utiliser pour naviguer sur le Web ou diffuser du contenu de leur plateforme préférée en utilisant la connexion de données cellulaire de la voiture.

Aides à la conduite et fonctions autonomes sont aussi au menu, on s’y attendait.

La i7 est également capable de se garer seule, d’entrer et de sortir de votre cour, ou encore faire marche arrière seule dans un stationnement bondé.

La i7 sera commercialisée à l’automne 2022 et on s’attend à un prix plutôt salé, soit quelque chose autour de 150 000 $.

Autres détails à suivre.