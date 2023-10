BMW dévoile son X2 2024

BMW a dévoilé en fin de journée mardi la nouvelle génération de son VUS X2. Elle a par le fait même confirmé les versions X2 xDrive28i et X2 M35i xDrive pour le marché nord-américain. Dans le cas de ce modèle, la puissance atteint un nouveau sommet à 312 chevaux.

Tristement, la version électrique iX2 n’est pas prévue pour les États-Unis, ce qui n’augure rien de bon pour notre marché, mais il faudra voir ce qui en sera de la dotation canadienne.

Le X2 sera officiellement présenté un peu plus tard ce mois-ci au Salon de l’auto de Tokyo. Son arrivée sur le marché est prévue au printemps prochain, comme modèle 2024.

Le nouveau BMW X2 2024 Photo : BMW

La compagnie espère que cette nouvelle cuvée sera aussi populaire que la première, lancée en 2018. À ce jour, quelque 380 000 unités du X2 ont été vendus à travers le monde. La nouvelle mouture en remet en matière de performance et d’espace, ce qui devrait séduire les acheteurs cibles du modèle. Concrètement, le nouveau X2 est plus long de 7,6 pouces par rapport au modèle sortant. Il est aussi un peu plus large.

Des jantes de 19 pouces seront de série avec la première variante, alors qu’elles seront de 20 pouces avec la deuxième. Dans les deux cas, des roues de 21 pouces seront proposées en option.

L'intérieur du BMW X2 2024 Photo : BMW

À bord, la présentation est en lien avec ce que l’on retrouve avec le cousin du X2, le X1. La planche de bord est dominée par un immense écran qui se divise en deux sections ; 10,3 pouces pour le groupe d’instruments à affichage numérique, 10,7 pouces pour le système multimédia, plus précisément la plus récente version 9.0, dont la convivialité a été améliorée.

La configuration est toujours à cinq places. Le volume de chargement est de 716 litres derrière la deuxième rangée, 1464 litres derrière la première, ce qui demeure un peu limité.

BMW X2 2024 bleu Photo : BMW

Les mécaniques du BMW X2 2024

Les deux modèles profitent du même bloc 4-cylindres turbo de 2,0 litres, lequel travaille de concert avec une boîte de vitesses automatique à sept rapports et à double embrayage. Avec la version 28, la puissance est à 241 chevaux. Elle passe à 312 forces avec la variante 35.

Cette dernière profite d’un châssis aux réglages plus sportifs, avec amortisseurs adaptatifs et freins de plus grandes dimensions. C’est donc vers cette dernière qu’il faudra aussi se tourner pour trouver un modèle au comportement plus dynamique.

Le BMW X2 sera produit à l’usine BMW de Regensburg, en Allemagne.

Les prix seront annoncés à l’approche de l’arrivée du modèle sur le marché, l’année prochaine.