• Auto123 effectue un premier essai du BMW X2 2024.

Cascais, Portugal - La première génération du X2 est arrivée sur le marché en 2019. Au renouvellement du modèle X1 en 2022, le X2 a simplement été laissé de côté. BMW le ramène au catalogue pour 2024. Son style de familiale haute sur patte laisse place à une ligne plus convenue, qui rentre dans les rangs en imitant, dans une forme plus compacte, les modèles X4 et X6, un geste que nous trouvons un peu regrettable de la part de BMW.

BMW X2 M35i xDrive 2024 mise à l'essai Photo : B.Charette

Design extérieur

Pour plaire à la famille qui désire toujours avoir plus d’espace, même dans les petits formats de véhicule, BMW a pondu un nouveau X2 aux proportions plus généreuses. Il devient donc plus spacieux et plus pratique.

La silhouette générale est plus agressive, son profil plus élancé. Le style « station-wagon » de la première mouture se transforme en proposition coupée avec une ligne de toit effilée, un faciès fortement sculpté et une poupe imposante pouvant être ornée, en option, de quatre sorties d’échappement et d’un aileron arrière monté sur le hayon.

Vous avez même droit, toujours en option et pour la première sur ce modèle, à des jantes de 21 pouces pour accentuer un peu plus l’effet sportif.

Le résultat final est assez réussi, mais ça ressemble beaucoup aux autres modèles X qui se termine avec un chiffre pair.

L'habitacle de BMW X2 M35i xDrive 2024 Photo : BMW

Présentation intérieure

Pour la conceptualisation de l’habitable, BMW s’est inspiré du iX2, le petit frère électrique (qui ne viendra pas au Canada) qui met de l’avant les plus récentes innovations technologiques.

Vous retrouvez un tableau de bord mince et une console horizontale élégante qui confère une allure haut de gamme au X2. Quatre choix de garnitures intérieures sont au menu pour animer l’habitacle, dont une option en maille d’aluminium exclusivement livrable sur les modèles avec le groupe M Sport.

Les éléments du modèle précédent ont tous été remplacés par un écran numérique de haute qualité.

Les passagers bénéficient de plus d’espace qu’auparavant à l’intérieur du X2. Les dimensions plus grandes se traduisent par du dégagement supplémentaire pour les épaules et les coudes, même avec la forme de toit fuyante à l’arrière. On retrouve même un pouce additionnel d’espace pour les genoux des passagers arrière. Les sièges de deuxième rangée se replient selon un format 40/20/40. L’habitacle peut accueillir jusqu’à 1470 litres de matériel une fois les sièges repliés.

Le démarrage à distance et les sièges avant et le volant chauffants sont offerts en option.

BMW X2 M35i xDrive 2024, écran multimédia Photo : BMW

Technologie et sécurité

Chaque X2 est livré avec un tableau de bord incurvé. La partie de 10,25 pouces de l’affichage est réservée au groupe d’instruments, affichant la vitesse et d’autres informations de conduite, tandis qu’un écran sœur de 10,7 pouces illustre les commandes multimédias. Le système change de configuration pour chaque mode de conduite sélectionné par le conducteur.

Vous profitez aussi de la prise en charge sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto. Un chargeur sans fil est inclus de série avec la version M35i xDrive et est livrable avec un groupe d’équipements optionnels dans le cas de la variante xDrive28i.

Un mélodieux système audio Harman Kardon est offert avec l’ensemble d’équipement Premium, ajoutant plus de basses dans le coffre. Un ensemble de fonctionnalités basiques d’aides à la conduite qui comprend le freinage d’urgence automatisé est inclus de série, et BMW propose des technologies supplémentaires moyennant un… supplément. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent :

• Freinage d'urgence automatisé avec détection des piétons

• Alerte de sortie de voie de série

• Régulateur de vitesse adaptatif en option

BMW X2 M35i xDrive 2024, profil Photo : B.Charette

Versions et configurations du BMW X2 2024

Deux modèles se retrouveront sur les routes canadiennes. Il y a d’abord la version X2 xDrive28i, et ensuite le X2 M35i xDrive. Les deux modèles arrivent avec une transmission intégrale et une boîte automatique à double embrayage à sept rapports.

Si l’espace livrable et le style général sont le même pour les deux modèles, vous avez la possibilité de personnaliser votre exemplaire avec des couleurs uniques comme le Vert Tampa Bay givré qui vous soulagera de 6000 $. Vous avez aussi l’ensemble Premium à 5500 $ le groupe M Sport Pro à 2500 $ ou encore le groupe de conduite avancée pour un autre 2500 $.

BMW X2 M35i xDrive 2024 vert Photo : B.Charette

Les mécaniques du BMW X2 2024

Les deux modèles offrent un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres. Dans le cas du X2 xDrive28i, il produit 241 chevaux et 295 lb-pi de couple. C’est une augmentation notable par rapport au 4-cylindres turbo de 228 chevaux de l’ancien X2. Ce modèle va mettre 6,5 secondes pour franchir la barre des 100 km/h.

La version X2 M35i xDrive fait passer la puissance à 312 chevaux (10 de plus qu’auparavant) en conservant le même couple. Ce surplus de hargne permet d’abaisser le chrono du 0-100 km à 5,4 secondes.

Vous avez aussi droit à un modèle plus athlétique dans son ensemble avec des freins Brembo plus puissants, ainsi qu’une suspension sport plus mordante.

Les deux modèles sont chaussés de pneus légèrement plus larges que ceux que l’on retrouvait avec le modèle précédent, renforçant l’allure plus agressive du véhicule. Les deux X2 vont se pointer avec des pneus toutes saisons. Avec des gommes d’été hautes performances, la version M35i xDrive voit sa vitesse maximale augmenter à 250 km/h.

Design extérieur du BMW X2 M35i xDrive 2024 Photo : B.Charette

Conduite du BMW X2 2024

BMW fait la preuve qu’il est possible d’adopter une approche plus sportive avec un VUS plus gros.

Il faut noter que le seul modèle à l’essai lors de notre lancement au Portugal était la version M35i xDrive. Dès les premières minutes au volant, vous oubliez que vous êtes aux commandes d’un VUS. Les pneus Pirelli P Zero de 21 pouces et le groupe performance donnent des ailes à ce modèle qui attaque les courbes les plus prononcées sans même broncher.

La direction est précise et rapide et la différence de poids entre les deux modèles est insignifiante — le X2 28i est à 1725 kg et le X2 35i est à 1742 kg. La suspension est ferme, mais reste confortable.

En passant au mode Sport, là, vous avez la définition de raide. Il vous faudra une route sans imperfections pour apprécier la conduite active.

Même si l’enveloppe extérieure a changé, la conduite, elle, demeure aussi réjouissante que celle de l’ancien X2.

Le tout nouveau BMW X2 M35i xDrive 2024 Photo : B.Charette

Les prix du BMW X2 2024

Le modèle xDrive28i voit son prix de départ être de 48 800 $, avant les taxes, les coûts de transport et de préparation, et bien sûr sans option. La version M35i xDrive commence à 59 400 $. Notre modèle à l’essai profitait, en plus de l’équipement de série, des options suivantes :

- Le vert Tampa Bay givré : 6000 $

- L’ensemble Premium : 5500 $

- Ensemble M Sport Pro: 2500 $

- Groupe de conduite avancée: 2500 $

Ces options amènent le coût de notre X2 à l’essai à 75 900 $. À cela, il faut encore ajouter les taxes, les coûts de transports et de préparation, et tout le reste.

Le mot de la fin

BMW réussit une équation difficile en automobile en réunissant un modèle plus pratique et plus généreux, sans attaquer sa personnalité extravertie et son agrément de conduite. Nous trouvons toutefois dommage cette conformité à la famille dans la présentation visuelle qui n’est pas révélatrice du potentiel de cet utilitaire. Il faut parfois oser un peu plus pour toucher l’exaltation. Nous y sommes presque. Le X2 arrivera chez les concessionnaires en mars 2024.

Les questions à poser

Pourquoi est-ce que BMW est tombé dans le panneau en dessinant un véhicule coupé qui est en tout point semblable au X4 ? Qu’est-ce qui pousse les constructeurs à fabriquer des séries de clones ? L’ancien X2, qui avait ce petit air malin de familiale qui ne se prend pas au sérieux, était beaucoup plus plaisant à regarder que cette chose carrée qui ressemble à une autre. Il faudra un jour que les concepteurs de ces véhicules m’expliquent leur raisonnement.

Points forts Mécaniques nerveuses

Mécaniques nerveuses Volume de chargement accru

Volume de chargement accru Technologie de pointe Points faibles Espace limité pour les jambes à l’arrière

Espace limité pour les jambes à l’arrière Système multimédia complexe

Système multimédia complexe Toujours une tonne d’options

Toujours une tonne d’options Le nouveau X2 est plus laid que l’ancien

Aperçu du BMW X2 M35i xDrive 2024 de l'arrière Photo : B.Charette

Les concurrents du BMW X2 2024

- Acura RDX

- Acura RDX - Audi Q3

- Infiniti QX55

- Lexus NX

- Mercedes-Benz GLA

Roue du BMW X2 M35i xDrive 2024 Photo : B.Charette

Sièges du BMW X2 M35i xDrive 2024 Photo : BMW