BMW a récemment enregistré le nom X8 M auprès des autorités allemandes, ce qui ajoute du poids aux rumeurs persistantes de l’arrivée éventuelle d’une version coupe du X7.

Ne trouvez-vous pas que l’industrie manque de VUS ?

Chez BMW, on semble croire que oui. En effet, selon Car and Driver, le constructeur allemand a récemment enregistré le nom X8 M, ce qui laisse présager l’arrivée d’une variante sportive du X7.

Selon les rumeurs qui courent, la production du X8, qui prendrait les allures d’un modèle coupé du X7, comme le fait le X6 pour le X5 et le X4 pour le X3, pourrait être lancée à l’été de 2022 à l’usine américaine de BMW, soit celle de Spartanburg, en Caroline du Sud. Le X8 aurait pour mission de concurrencer un produit comme le Lamborghini Urus, par exemple.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Pour BMW, il y aurait clairement une clientèle pour ce type de véhicule. On mise sur le fait que les acheteurs sont passés de la berline au VUS et que ceux qui avaient une préférence pour les coupés se laissent séduire par des VUS qui présentent ce genre d’allure.

Le BMW X8 profiterait assurément de la même plateforme que le X7 qui a fait ses débuts pour l’année 2019. Les ventes de ce dernier se sont élevées à 26 156 unités jusqu’au 1er avril de cette année.

Les groupes motopropulseurs turbocompressés du X7, soit un 6-cylindres de 3 litres ou un V8 de 4,4 litres, qui génère jusqu’à 523 chevaux dans la version M, trouveraient probablement refuge sous le capot d’un éventuel X8.

Toutefois, il est fort possible qu’une version plus puissante de cette mécanique nous parvienne. En effet, pour l’instant, il n’existe pas de version M du X7. Or, la réservation du nom X8 M nous permet de croire que le X7 aura droit à sa version « haute performance ».

Bref, il faut s’attendre à voir le X8 apparaître au cours des prochains mois ou de la prochaine année, si bien sûr on assiste à un retour à la normale bientôt dans l’industrie automobile. BMW, à l’instar d’autres constructeurs, est durement touché par la pandémie et la planification de nouveaux produits pourrait être reportée à tout moment.