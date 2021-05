La boîte manuelle, on ne vous apprend rien, ne l’a pas facile depuis plusieurs années alors que plusieurs constructeurs cessent de l’offrir avec certains modèles. Lorsqu’on a récemment appris que la nouvelle berline Civic 2022 n’allait plus la proposer, certains ont commencé à avoir peur.

Une Honda Civic sans boîte manuelle, c’est comme un été sans soleil ou un épi de blé d’Inde sans beurre ; il manque quelque chose. Si le couperet est tombé pour la berline, heureusement, Honda a confirmé que les versions à hayon, Si et Type R 2022 pourront toujours profiter de la boîte mécanique. Et comme c’était le cas auparavant, les livrées Si et Type la recevront exclusivement.

Photo : V.Aubé Honda Civic Si

Là où les acheteurs auront le choix, c’est avec la variante Hatchback, finalement. Cette dernière pourra profiter d’une boîte automatique ou d’une transmission forçant le conducteur à jouer des pieds et des mains.

Jusqu’à présent, Honda ne nous a donné qu’un avant-goût de la 11e génération de la berline Civic. Nous attendons bien sûr avec impatience les détails entourant les trois autres déclinaisons prévues au catalogue. Ces dernières nous parviendront bien sûr une fois que la première version lancée sera sur la route. Doit-on s’attendre à de grands changements sous le capot ? Certains le souhaiteraient bien, mais puisque la compagnie a reconduit ses mécaniques avec la berline, il ne faudrait pas se surprendre si la même approche est réservée aux autres modèles.