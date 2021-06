Honda donne un aperçu de sa Civic Hatchback 2022

Aujourd’hui, le 10 juin, nous prenons le volant de la version berline de la nouvelle Honda Civic 2022. Lundi prochain, nous vous présenterons un essai routier complet. En attendant, on a autre chose à se mettre sous la dent concernant le modèle, car tard hier soir, la compagnie a publié une première image de la version à hayon qui sera entièrement dévoilée le 23 juin prochain.

Cette dernière va proposer un profil plus élancé que l’approche plus verticale qui caractérise souvent ce type de carrosserie. Cela se traduit par un style plus élégant, mais parfois au détriment de l’espace de chargement. On verra bien ce que ça donne de ce côté une fois le modèle présenté.

La Civic 2022 profite d’une version plus rigide de la plateforme actuelle de la Civic. Selon Honda, les améliorations apportées à la rigidité de la carrosserie et du châssis (8 % en torsion et 13 % en flexion) ont permis d’améliorer la conduite et la maniabilité, ainsi que les niveaux de bruit, de vibration et de rudesse.

On pourra vous confirmer ça lundi prochain avec notre essai de la berline.

Pour ce qui est des moteurs qui seront au service de la version 5-portes, Honda n’a rien dévoilé, comme elle était restée secrète à propos de la berline lors des premières présentations de celle-ci. Puisque cette dernière a conservé ses organes, on peut s’attendre à la même stratégie avec le modèle à hayon, mais il faudra voir. Assurément, le 4-cylindres turbo de 1,5 litre (180 chevaux et 177 livres-pieds de couple) sera de la partie. Nous verrons s’il sera accompagné du moteur de base, un 4-cylindres de 2 litres, ou d’un autre moulin.

Ce que l’on sait, c’est que la version à hayon sera toujours livrable avec une boîte manuelle à six rapports, une transmission qu’on ne peut, hélas, plus retrouver avec la berline.

Avec la présentation de cette variante dans deux semaines, il ne restera que les versions sportives Si et Type R à voir le jour pour compléter le renouvellement de la gamme Civic.

La version à hayon de la Civic 2022 sera assemblée à l’usine Honda de Greensburg, dans l’Indiana, ce qui va représenter une première américaine pour la Civic Hatchback. La berline, bien sûr, est toujours construite au Canada, soit à l’usine Honda d’Alliston, en Ontario.