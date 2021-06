La Honda Civic à hayon 2022 se montre à son tour

Après la berline, voici qu’on a droit au dévoilement de la version à hayon de la Honda Civic 2022. On avait bien sûr une bonne idée de ce à quoi elle était pour ressembler, mais la surprise a été intéressante, car la partie arrière profite d’un coup de crayon fort intéressant.

On reconnaît même un peu la Kia Stinger lorsqu’on jette un coup d’œil à l’arrière.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Honda Honda Civic Hatchback 2022, trois quarts arrière

Là où c’est plus intéressant, c’est que la nouvelle mouture va se décliner de plus de façons qu’auparavant, ce qui fait qu’on aura plus de choix avec cette configuration de carrosserie qu’avec la berline. On va retrouver les deux mêmes mécaniques, mais en plus, la boîte manuelle sera proposée avec les deux mécaniques. Rappelons que la berline ne reçoit plus de boîte mécanique, ce qui est un véritable sacrilège.

Quant aux deux moteurs, la version de base LX va recevoir le même bloc que la berline, soit le 4-cylindres de 2 litres qui est bon pour 158 chevaux et 138 livres-pieds de couple. Le 4-cylindres turbo de 1,5 litre, qui était le seul à pouvoir servir la variante à hayon, sera sous le capot des déclinaisons Sport et Sport Touring. Avec 180 chevaux et 177 livres-pieds de couple, il rend les choses plus intéressantes. Une transmission automatique à variation continue (CVT) est proposée de série, tandis qu’une boîte manuelle à six vitesses sera livrable tous azimuts.

L’espace de chargement arrière propose un volume de 707 litres avec les sièges arrière en place. Notez que ces derniers se replient en proportion 60/40 pour agrandir l’espace de chargement. On attend les données sur le volume.

Photo : Honda Honda Civic Hatchback 2022, profil

Pour le reste, la dotation va ressembler à celle de la berline. Par exemple, les versions de base profiteront de série d’un écran tactile de sept pouces alors que sa taille va croître à neuf pouces en grimpant dans la gamme. On retrouvera aussi avec la version Sport Touring le tableau de bord entièrement numérique, la navigation et la chaîne audio Bose, notamment. La suite Honda Sensing va continuer de vous offrir une panoplie de caractéristiques de série et les aides à la conduite seront aussi présentes qu’avec la berline.

En terminant, notons que cette version à hayon voit sa structure être un peu plus rigidifiée que celles de la berline, mais ça ne devrait pas être trop perceptible sur la route. Honda promet aussi une ouverture élargie de 40 mm pour le chargement.

Nous aurons assurément l’occasion de prendre le volant de cette Civic à hayon bientôt. Nous vous reviendrons avec plus d’informations et un essai complet du modèle.

À voir aussi : La Honda Civic 2022 est plus sophistiquée et mieux équipée

Photo : Honda Honda Civic Hatchback 2022, intérieur

Photo : Honda Honda Civic Hatchback 2022, avant