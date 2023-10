La boîte de vitesses manuelle gagne en popularité

Plusieurs annoncent sa mort depuis des années déjà et il est vrai qu’elle est moins populaire que jadis. Cependant, il est faux de dire que la boîte manuelle est morte, car cette dernière gagne en popularité.

C’est du moins ce que démontre une récente étude de WardsAuto, basée sur des données compilées par J.D. Power. Selon ce qu’on peut apprendre, la boîte manuelle a été le choix de 1,7 % des acheteurs de voitures neuves depuis le début de l’année aux États-Unis. En 2022, le pourcentage était de 1,2 % alors qu’il n’était que de 0,9 % en 2021.

Certains diront que, rendu à ce point, on ne pouvait que regarder vers le haut. Mais cela est faux, car la chute aurait pu se poursuivre.

Levier dans la Chevrolet Camaro SS 022 Photo : D.Rufiange

On est cependant loin des chiffres des années 80 alors qu’environ 25 % des véhicules neufs étaient équipés de trois pédales.

Fait intéressant, le gain en popularité touche aussi les véhicules d’occasion. Le groupe CarMax, qui a vendu un peu plus de 807 000 véhicules usagés jusqu’ici en 2023, a confirmé que le pourcentage de modèles à boîte manuelle était passé de 2,4 % en 2020 à 2,9 % en 2022. Et ce qui est aussi étonnant qu’encourageant, c’est que ce sont les acheteurs dans la vingtaine, ceux qu’on dit désintéressés par la chose, qui ont contribué à la croissance.

« Les consommateurs ont exprimé leur intérêt pour les véhicules à transmission manuelle en raison d’une variété de facteurs, y compris la nostalgie et la culture du retour en arrière », a expliqué à WardsAuto Mark Collier, le vice-président régional et directeur général de CarMax.

« Nous avons également entendu des parents, qui achètent des voitures pour leurs adolescents, dire qu’ils trouvent les boîtes de vitesses attrayantes parce qu’elles nécessitent l’utilisation des deux mains, ce qui peut dissuader leurs jeunes de texter au volant », a ajouté Mark Collier.

Un autre élément qui n’est pas mentionné dans l’étude a trait au coût des assurances. Avec certains véhicules à boîte manuelle, ils sont moins élevés, tout simplement parce que ces modèles se font moins voler (manque d’intérêt sur le marché de la revente et incapacité de les conduire pour plusieurs malfaiteurs).

Selon l’étude, les voitures manuelles d’occasion les plus vendues par CarMax sont la Honda Civic, la Ford Mustang, la Subaru WRX, le Jeep Wrangler, la Chevrolet Camaro, la Ford Focus et la Dodge Challenger.

Imaginez si plus de modèles avaient conservé l’option d’une boîte manuelle. Les pourcentages seraient plus importants, c’est une évidence, comme le prouvent les résultats plus élevés sur le marché de l’occasion alors que plus de choix se présentent aux acheteurs.