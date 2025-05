Brembo s’attaque au problème de la poussière de frein

Brembo vient de lancer une technologie qui réduit la poussière de frein et prolonge la durée de vie des disques.

La poussière de frein, en plus d’être inesthétique sur les jantes de voitures haut de gamme comme BMW ou Porsche, représente aussi un enjeu environnemental majeur. Ces particules, riches en métaux lourds et en composés toxiques, se retrouvent dans l’air et dans les écosystèmes. Elles peuvent même être nocives pour la santé humaine lorsqu’elles sont inhalées.

Avec l’arrivée imminente de la réglementation Euro 7 en Europe, qui encadre désormais la pollution liée au freinage, les fabricants de pièces automobiles sont mis au défi de réduire cette forme de pollution invisible, mais réelle.

Une solution technologique inspirée par l’environnement

C’est dans ce contexte que Brembo vient de présenter Greentell, un jeu de mots construit avec les mots « green » et « intelligence ». Cette nouvelle approche repose sur un procédé appelé dépôt métallique au laser, qui permet d’appliquer deux couches de revêtement sans nickel sur les disques de frein.

Ce traitement, réalisé par faisceau laser, réduit l’usure de surface de 80 % par rapport aux disques de fonte classiques non traités. Non seulement cela prolonge la durée de vie des freins, y compris celle des plaquettes, mais cela réduit également l’impact environnemental jusqu’à 85 %, selon Brembo. Ces chiffres ont été validés par un tiers indépendant, même si la méthode de mesure reste à préciser.

Une durabilité accrue, sans sacrifier la performance

Selon Brembo, les plaquettes de frein pourraient durer jusqu’à 80 % plus longtemps grâce à cette innovation, sans que cela compromette la puissance de freinage. Ce système sera adaptable à plusieurs types de disques — monoblocs, bicanaux, légers ou flottants — et pourra être installé aussi bien sur des véhicules en production que sur ceux en développement.

Les premiers modèles équipés de cette technologie devraient apparaître dès l’an prochain en Europe, notamment chez BMW et Porsche.

Un pionnier qui n’en est pas à sa première innovation

Ce n’est pas la première fois que Brembo tente de réinventer le freinage. Il y a quelques années, le fabricant avait développé, en collaboration avec Porsche, un autre type de traitement — le revêtement HVOF (High Velocity Oxygen Fuel). Ce procédé utilisait une projection à grande vitesse d’un mélange carburant/oxygène infusé au carbure de tungstène, créant une finition miroir de 0,1 mm d’épaisseur.

À l’époque, l’usure des plaquettes avait été réduite de 30 %, et celle des disques de 90 %.

Vers des freins quasi éternels ?

Si cette tendance se poursuit, les systèmes de freinage pourraient bientôt atteindre une longévité comparable aux freins à tambour, aujourd’hui remis au goût du jour dans plusieurs véhicules électriques pour leur faible besoin en entretien.