Honda annonce qu’elle lancera, à compter du printemps de 2026, un service qui va fournir des pièces d’origines pour ses plus vieux véhicules. Le premier modèle ciblé ? Les NSX de première génération. Elles ont été vendues sous la bannière Acura ici, mais ailleurs, ce sont des Honda.

La compagnie va parallèlement lancer un nouveau service de restauration qui va utiliser ces pièces.

Un programme qui plaira aux amateurs

Pour toute personne qui possède un véhicule ancien, l’un des défis constants est la recherche de pièces d’origine pour l’entretien et la réparation de son modèle. Pour certains produits de certaines marques, ce n’est vraiment pas un problème alors que le constructeur, ou certains fournisseurs offrent toujours des pièces.

Cependant, avec d’autres véhicules, si vous ne trouvez rien sur le marché des pièces d’occasion, vous êtes un peu coincés, pour ne pas dire paralysé.

Les constructeurs japonais ne sont pas ceux qui sont les plus actifs pour aider les amateurs avec leurs bolides anciens. Ça change tranquillement cependant. On a vu Toyota et Nissan, notamment, y aller de programmes pour certains véhicules.

Honda NSX 1997 (Japon) | Photo : Honda

On ne sait pas exactement quelles pièces Honda prévoit de fournir, mais elles ne seront pas toutes d’origine. En fait, le but sera de le faire lorsque ce sera possible, mais autrement, de fournir des pièces qui seront compatibles avec les originales.

« Avec la coopération de divers partenaires commerciaux, nous avons envisagé la production de pièces de rechange pour celles qui ne peuvent plus être produites et fournies », a déclaré le constructeur via son annonce officielle. On croit que Honda sera en mesure de reproduire certaines pièces, mais parfois en remettre d’anciennes à neuf. L’impression 3D et d’autres méthodes pourraient aussi servir la compagnie pour élargir son offre.

Honda affirme qu’elle va proposer « des pièces qui vont répondre aux normes de qualité en matière de fonction et de performance en tant que “pièces compatibles d’origine ». Elles seront fournies à l’échelle mondiale.

Ce qui est intéressant, c’est que la compagnie mentionne qu’elle va éventuellement étendre son service de restauration à d’autres types de véhicules sportifs qu’elle a proposé. Reste à voir quels modèles.

Les vieilles Honda sont de plus en plus populaires auprès des collectionneurs. Pour certains, c’est l’occasion de revivre une époque révolue, mais certains modèles sont prisés parce qu’ils sont fiables. Les vieilles Civic sont aussi très populaires sur le marché.

Bref, la compagnie prendra certainement le temps d’évaluer ce marché afin de voir où la demande pourrait bien se situer.