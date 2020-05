BRIDGESTONE / FIRESTONE LANCE LE PROGRAMME 2001 DU PRIX DES HÉROS CANADIENS DU CAMIONNAGE

TORONTO - Bridgestone / Firestone Canada Inc. a procédé aujourd'hui au lancement de son processus de recherche d'un grand héros canadien parmi les camionneurs professionnels de ce pays et a invité les Canadiens d'un océan à l'autre à soumettre des candidatures. Le conducteur gagnant recevra le Prix des Héros canadiens du camionnage à la convention annuelle 2001 de l'Association de camionnage de l'Ontario en novembre. C'est la 44e année que ce prix important est présenté à un camionneur canadien ayant fait preuve de courage, de présence d'esprit et d'intégrité en situation d'urgence.

« Les camionneurs constituent une composante vitale de notre économie. Chaque jour, des milliers de camionneurs assument une lourde responsabilité envers tous les Canadiens; ils doivent respecter les échéances et arriver à bon port de manière sécuritaire », de dire M. Jerry Priddle, directeur des Relations publiques et de la publicité pour Bridgestone / Firestone Canada. « Tout comme les 43 gagnants précédents ont su le démontrer, les camionneurs se portent souvent volontaires et risquent leur vie pour en sauver d'autres. Le prix Bridgestone / Firestone des Héros canadiens du camionnage représente pour nous tous une opportunité de démontrer notre reconnaissance pour ceux qui se surpassent et qui vont au-delà des limites du devoir. »

Les candidatures sont les bienvenues de partout au pays et doivent être reçues le 19 octobre 2001 au plus tard. Les candidats doivent résider au Canada et travailler à plein temps à titre de conducteur de camion pour une entreprise de camionnage canadienne. L'incident digne de reconnaissance doit s'être produit en Amérique du Nord entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001. Une déclaration d'un policier ou un affidavit corroborant les actions du conducteur est requis avec la candidature.