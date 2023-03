• Le Buick Encore GX 2024 a été présenté au Salon de l'auto de Toronto aujourd'hui.

• Le SUV est mécaniquement similaire au Trailblazer de Chevrolet, récemment mis à jour.

• L'Encore GX mis à jour fera son entrée sur le marché à la fin du printemps 2023.

Buick a présenté aujourd'hui son Encore GX 2024 au Salon de l'auto de Toronto. Cette présentation du VUS révisé était attendue, d'autant plus que le Chevrolet Trailblazer 2024 également mis à jour nous a été présenté il y a quelques jours à peine, et nous savons que les modèles partagent la plupart de leurs ingrédients mécaniques.

Buick Encore GX Avenir 2024

L’extérieur

Le nouveau Encore GX a l'honneur d'être le premier Buick à porter le logo redessiné de la marque. Ce logo orne une partie avant actualisée, dotée de phares étroits, qui emprunte certaines touches de design au concept Wildcat EV que Buick a récemment montré au Salon de l'auto de Montréal.

La nouvelle édition reçoit également des jantes en alliage plus grandes (19 pouces au lieu de 18 pouces), et l'arrière présente le nouveau logo et le lettrage BUICK, ainsi que des feux arrière révisés.

Buick propose deux versions distinctes de l'Encore GX 2024, le Sport Touring et, pour la première fois avec ce modèle, une finition Avenir. Nous avons déjà vu cette version plus raffinée dans l’offre de modèles Enclave et Envision.

Photo : Buick Buick Encore GX Avenir 2024 - Intérieur

L’intérieur

Sans surprise, l'habitacle a été modernisé en termes de design, mais surtout en termes de technologie. Le nouveau cockpit virtuel de la marque apparait pour la première fois dans un modèle nord-américain. Il comprend un écran de données personnalisable de huit pouces et un écran tactile multimédia de 11 pouces, orienté vers le conducteur. Les deux sont intégrés derrière un seul et long écran.

Le système multimédia lui-même a été modifié et présente une nouvelle interface, davantage d'options de personnalisation et des fonctions qui, selon Buick, sont plus accessibles. L'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto peut maintenant se faire sans fil.

Le constructeur vante également des matériaux intérieurs de meilleure qualité pour les sièges et autres accents dans l'habitacle. Les deux sièges avant sont réglables électriquement en huit directions. Les appuie-têtes sont dotés de logos surpiqués. La variante Sport Touring dispose d'un volant sport à fond plat de série.

Sous le capot

Buick a abandonné le moteur de 1,2 litre de l'ancien modèle et n'offre désormais qu'une seule option aux acheteurs de la nouvelle Encore GX. Le moteur turbo à 3 cylindres de 1,3 litre offre la même puissance que précédemment (155 chevaux et 174 lb-pi de couple). La puissance est gérée par une transmission à variation continue (CVT) dans les modèles à traction avant, tandis qu'en choisissant l'option à traction intégrale, les acheteurs obtiennent une transmission automatique à 9 rapports.

Le Buick Encore 2024 révisé entre en production le mois prochain et devrait commencer à arriver chez les concessionnaires à la fin du printemps 2023. Les prix seront annoncés à l'approche de la date de lancement.