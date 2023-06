Buick Envision 2024 en version chinoise Photo : Buick

• Des images du Buick Envision 2024 sont apparues en Chine.

• Le modèle adopte le nouveau langage de design de la marque.

• On sait que Buick tente de rajeunir son image ; la nouvelle signature réussit à le faire.

Le Buick Envision subit un rafraîchissement du côté de la Chine cet été et comme c’est l’habitude là-bas, des images du modèle ont été publiées au préalable par les autorités chinoises chargées des brevets.

En Chine, le modèle se nomme officiellement l’Envision S. La version est pratiquement la même que celle à laquelle on a droit. Conséquemment, on a en primeur un aperçu des changements qui seront éventuellement apportés au modèle qui est vendu chez nous.

C’est le site Carscoops qui rapporte la nouvelle. Aucune confirmation n’est venue du côté de Buick.

Concernant les images, on peut voir que l’Envision 2024 est porteur du nouveau langage stylistique de la marque, connu sous le nom de Pure Design. Ce dernier a été vu sur des concepts et aussi sur l’Electra E5, le premier VUS électrique que va proposer la compagnie. Et la différence est marquante avec la signature actuelle. On remarque des phares beaucoup plus minces et disposés plus haut. La calandre, pour sa part, est plus grande et se trouve plus bas sur le faciès.

L'arrière de Buick Envision 2024 blanche Photo : Buick

À l’arrière, on note quelques changements, mais c’est moins marqué qu’à l’avant. Le design des feux a été simplifié et l’on peut reconnaître le nouveau logo de Buick, disposé entre les feux. On note aussi la présence d’une démarcation entre les parties supérieure et inférieure du hayon, ce qui ajoute un effet intéressant au design.

À bord, on devrait avoir droit à quelques changements, mais aucune image de l’intérieur n’a été publiée ; il faudra attendre que Buick partage des photos pour cela. Mécaniquement, rien ne devrait changer, si bien que le 4-cylindres turbo de 2,0 litres est toujours attendu sous le capot.

Évidemment, tout cela reste à confirmer, mais il est intéressant de voir la nouvelle signature des produits Buick. Pour la première fois depuis que la marque tente de rajeunir son image, on peut dire qu’elle y arrive avec panache avec ce nouveau langage stylistique.