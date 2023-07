Ce matin, Buick a levé le voile sur l'Envision 2024, du moins partiellement. Le VUS a été mis à jour, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, intégrant notamment la technologie Super Cruise au sein de la gamme.

Pour la première fois, les utilisateurs de Buick auront l'opportunité de découvrir Super Cruise, le système de conduite autonome fonctionnel sur plus de 644 000 km d'autoroutes aux États-Unis et au Canada.

Le tout nouveau Buick Envision 2024 Photo : Buick

Rappelons que le système Super Cruise est un système d'assistance à la conduite de General Motors. Il utilise le GPS, le lidar (Technologie de télédétection qui utilise la lumière d'un laser pour mesurer la distance jusqu'à un objet), et des capteurs pour surveiller la route et l'environnement du véhicule. Il peut contrôler la direction, l'accélération, le freinage et même les changements de direction sur certaines autoroutes, sans que le conducteur n'ait à toucher le volant.

Cependant, le conducteur doit toujours rester attentif et prêt à reprendre le contrôle si nécessaire.

L'Envision 2024, troisième des cinq modèle neufs ou transformés que Buick prévoit lancer d'ici 2024, affiche un design extérieur inspiré du concept Wildcat EV. Le véhicule est équipé d’une nouvelle calandre et du nouveau pare-chocs avant de Buick ainsi que le nouveau logo de la marque qui sera fièrement placée au sommet du capot.

Nous en saurons plus sur le nouveau Envision 2024 très bientôt.