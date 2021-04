Un Cadillac Escalade électrique dès 2024 ?

On a eu droit à plusieurs annonces concernant l’arrivée de modèles tout électriques chez General Motors (GM). Plus récemment, ce fut au tour du VUS Hummer EV d’être confirmé, tout comme la version « verte » de la camionnette Silverado.

Chez Cadillac, on sait déjà qu’on aura droit au VUS Lyriq et la berline Celestiq est aussi dans les plans. Cependant, selon quelques informations qui circulent à gauche et à droit, on aurait aussi droit à une version tout électrique du modèle phare de la gamme, le VUS Escalade.

Le quotidien Detroit News cite un rapport d’AutoForecast Solutions selon lequel l’Escalade EV verra sa production être lancée à l’usine Factory Zero, au Michigan, dès janvier 2024. C’est aussi à cet endroit que seront assemblés les Hummer et Silverado électriques.

Toujours selon ce qui est rapporté, la version EV de l’Escalade ne remplacera pas celle pourvue d’un moteur à combustion. La compagnie aurait l’intention de vendre les deux parallèlement. C’est assurément la bonne stratégie, car tous les acheteurs d’Escalade ne sont pas encore prêts à abandonner le moteur V8. S’aliéner une clientèle fidèle est la dernière chose que Cadillac souhaite faire, d’autant plus que cette dernière allonge autour de 100 000 $ pour faire l’achat de ce produit. Il est donc important de la conserver bien heureuse.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Si les informations rapportées sont solides, nous pourrions voir le véhicule sous forme de concept quelque part au cours de l’année 2022.

Il faudra cependant être patients avant d’avoir d’autres informations, mais qui sait, on nous apprendra peut-être des choses plus rapidement qu’on ne le pense ? Après tout, il est important de le rappeler, GM compte introduire 30 nouveaux modèles électriques à travers le monde d’ici 2025. Du lot, les deux tiers seront vendus ici, en Amérique du Nord.

Les annonces en ce sens seront donc nombreuses au cours des prochains mois.