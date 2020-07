Vous souhaitez faire l’achat d’un système de cinéma maison ? Pourquoi ne pas opter pour le prochain Cadillac Lyriq ? On apprend que ce dernier sera doté d’un écran de 33 pouces au tableau de bord. De plus, ce dernier sera incurvé.

Oui, vous avez bien lu. Ça frise le ridicule lorsqu’on y pense, mais c’est la direction que prennent les constructeurs en offrant des unités de plus en plus massives et de plus en plus sophistiquées.

En fait, la majeure partie du tableau de bord du premier véhicule électrique de Cadillac sera un écran. Une grande partie sera utilisée pour le système d’aide à la conduite Super Cruise de GM.

Cadillac a partagé une première image de son gigantesque écran à DELO (diodes électroluminescentes organiques) de 33 pouces. Ce dernier va se séparer en trois sections principales. Une première servira pour le système multimédia, une autre pour le groupe d’instruments, et une troisième, à gauche du volant, pour les commandes pour l’éclairage et l’affichage tête-haute.

Cadillac explique que bien que l’écran géant soit séparé en trois sections individuelles, il peut être utilisé comme une seule unité — probablement pendant que la voiture est à l’arrêt et en charge. Bill Thompson, le directeur de la conception de l’interface utilisateur chez GM, a déclaré au site Electrek que « La taille de l’écran du Cadillac Lyriq est un facteur de différenciation énorme pour nous, même parmi les autres marques de notre gamme ».

La partie de l’écran consacrée au système multimédia et au contrôle de l’éclairage sera tactile. Comme sur l’Escalade, un contrôleur rotatif à la console centrale donnera accès à certaines fonctions du système multimédia. Le concept Lyriq comportait également des écrans pour les passagers à l’arrière. On ne sait pas quelles seront les caractéristiques de ces écrans. Seront-ils de la partie avec un éventuel modèle de production ?

La Cadillac Lyriq sera le premier produit GM construit sur la nouvelle plateforme de véhicules électriques du constructeur et utilisant le système de batterie Ultium. Il fera ses débuts lors d’un événement virtuel le 6 août prochain et entrera en production en 2022.