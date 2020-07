Cadillac réserve les noms Symboliq, Optiq et Celestiq

General Motors a effectué des demandes de réservations de marques aux États-Unis et en Europe pour plusieurs noms qui pourraient être destinés à désigner de futurs modèles électriques. Le site web GM Authority a indiqué que le géant américain a effectué les demandes pour les trois noms (et plus précisément avec le nom Cadillac attaché) aux États-Unis le 21 juillet ; le lendemain, la société a répété le manège auprès de l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle pour le nom Symboliq.

Le 6 août prochain, Cadillac dévoilera enfin son nouveau VUS entièrement électrique, le Lyriq. La connotation des nouveaux noms laisse raisonnablement supposer que le fabricant place ses pions afin de réserver des noms pour d’autres véhicules électriques à venir. D’ailleurs, Celestiq a déjà été proposé et on sait qu’il fera référence à une grande berline qui sera la prochaine à être développée après le Lyriq.

Cadillac a également fait part de son intention de produire trois VUS à propulsion électrique ; un VUS de taille similaire au XT4, un autre à trois rangées aux dimensions du XT6 et une version électrifiée de l’Escalade. Là encore, on peut supposer que les noms Symboliq et Optiq sont indiqués pour deux d’entre eux, possiblement les deux premiers.

Nous espérons — bien que rien ne le garantisse — que Cadillac en dévoilera plus sur ses projets concernant les noms et ses futurs modèles électriques le 6 août, alors que le Lyriq fera sa grande entrée.

