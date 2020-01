Le système Super Cruise de Cadillac offre pour l’instant la conduite autonome sur l’autoroute. Sans être parfait, le dispositif montre de belles choses. Bientôt, il sera sur tous les modèles offerts par l’entreprise.

Surtout, on aura bientôt droit à une version améliorée, une capable d’en faire encore plus sans notre aide.

Mardi, la division de luxe de General Motors (GM) a annoncé que son système Super Cruise — niveau 2 sur l’échelle de la conduite autonome — va en offrir encore plus, cette fois avec des capacités de changement de voie automatique. On verra cette application améliorée offerte en option sur les modèles CT4 et CT5 de 2021, puis sur l’Escalade 2021. Elle sera livrable à compter de la deuxième moitié de l’année.

Photo : Cadillac Cadillac CT4 avec Super Cruise

Baptisée « changement de voie sur demande », la fonctionnalité supplémentaire permettra aux conducteurs de taper sur la tige des clignotants pour indiquer au système qu’ils souhaitent changer de voie.

Une fois cette opération effectuée, le Super Cruise prendra le relais et vérifiera l’état de la circulation devant, autour et derrière le véhicule pour déterminer si un changement de voie est sécuritaire à ce moment précis. S’il est jugé sûr, il s’exécutera, tout simplement.

Tout au long du processus, l’état de l’opération demandée sera indiqué au tableau de bord. On informera le conducteur si le changement est commencé, en action ou terminé.

De nouveaux capteurs orientés vers l’arrière, ainsi que des algorithmes logiciels de suivi des véhicules qui ont été mis à jour, sont montés à bord pour garantir que le système ne s’exécute que lorsqu’il y a un écart suffisamment important entre les véhicules.

Photo : Cadillac Cadillac CT4-V 2020

Une porte-parole de Cadillac, Arianna Kughn, a confirmé que les berlines CT6 équipées de la fonction Super Cruise ne pourront pas être mises à niveau pour accueillir la nouvelle fonction, car cette dernière utilise la nouvelle architecture numérique de GM. Ajoutez à cela que la fin approche pour ce modèle. Conséquemment, il ne profitera pas d’investissements.

Au-delà de la fonction de changement de voie, la dernière mise à jour au système Super Cruise s’est résumée à l’ajout de données cartographiques afin de faire en sorte que le système offre un comportement de conduite plus humain. Les nouvelles informations cartographiques amélioreront également la capacité du système à gérer les échangeurs et les virages sur les autoroutes.

Notez que les données cartographiques ne couvrent toujours qu’une partie des États-Unis et du Canada.