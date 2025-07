Un groupe de 11 États, mené par la Californie, a déposé une poursuite contre l’administration du président américain Donald Trump afin d’invalider son abolition des normes de 2035 concernant les véhicules électriques et les camions propres.

Cette politique aurait aidé l’État de l’Ouest américain — le plus grand marché d’automobiles — à assurer que 80 % des véhicules vendus d’ici 2035 seraient électriques ou hybrides rechargeables.

Trump contre Newsom : un choc politique

« Nous avons officiellement sauvé l’industrie automobile des États-Unis de la destruction en mettant fin au mandat californien sur les véhicules électriques », a déclaré le président.

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, fustigeait son action : « Trump s’attaque non seulement à l’environnement, mais également à la compétitivité de l’industrie américaine. »

Une action en justice contre l’abolition des dérogations de l’EPA

Les États, incluant le Massachusetts, le Colorado, l’État de New York, le New Jersey et l’État de Washington, demandent à un juge de déclarer nul l’arrêt de Trump, qui a révoqué les dérogations de l’EPA (Environmental Protection Agency) décidées sous l’administration de Joe Biden. Cette dérogation donnait pourtant le pouvoir à la Californie d’adopter ses propres normes d’émissions de CO₂.

Certains experts estiment que l’abolition de Trump va faire chuter la valeur des crédits d’émissions de Tesla. | Photo : Tesla

L’industrie se réjouit, l’EPA contre-attaque

L’Alliance pour l’innovation automobile (Alliance for Automotive Innovation), qui représente GM, Toyota, Volkswagen, Hyundai et Stellantis, a salué la politique de Trump, affirmant que les mandats de la Californie manquaient de réalisme, réduisaient le choix des consommateurs et affaiblissaient leur pouvoir d’achat.

De son côté, l’EPA a rejeté la poursuite, la qualifiant de « simple crise de nerfs de la Californie », tandis que certains experts estiment que l’abolition de Trump va faire chuter la valeur des crédits d’émissions de Tesla.

Un projet de loi contre les véhicules électriques prend forme

En mai, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un projet de loi pouvant :