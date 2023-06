Une camionnette Kia en préparation … pour l’Australie

• Kia travaille sur le développement d’une camionnette pour le marché australien.

• Le modèle sera construit sur un châssis en échelle, donc un format différent de celui du Hyundai Santa Cruz.

• Kia ne compte pas proposer ce véhicule chez nous, mais avec la popularité du segment des camionnettes intermédiaire …

Voilà quelques semaines déjà qu’une rumeur fait état d’une camionnette qui serait dans les plans du constructeur coréen Kia. Évidemment, les spéculations n’ont pas tardé concernant notre marché, surtout que la maison-mère, Hyundai, propose déjà une solution du genre avec le Santa Cruz.

Une information en provenance de la publication australienne Drive vient de confirmer l’arrivée prochaine d’un pickup chez Kia. Selon ce qui est raconté, Kia aurait mentionné à ses concessionnaires de s’attendre à recevoir un rival « authentique et sérieux » aux modèles Hilux et Ranger, respectivement commercialisés par Toyota et Ford dans ce pays. Rien n’a été mentionné concernant l’Amérique du Nord. Bien qu’il ne soit pas impossible que Kia amène ce véhicule ici, selon les informations à notre disposition pour le moment, il faut conclure que la chose serait plus qu’étonnante.

Malgré tout, il est intéressant de voir ce que Kia prépare pour le marché australien.

Le camion concept Kia KCV4 Mojave, 2004 Photo : Kia

Pour le moment, la camionnette n’a pas encore été baptisée. Ce qu’on sait, c’est que le véhicule sera construit sur un châssis en échelle et qu’il sera servi par un moteur Diesel. Il sera intéressant de voir si Kia fera appel à une des mécaniques Diesel qu’elle commercialise ailleurs dans le monde (4-cylindres des Kia Sorento et Hyundai Santa Fe où le 6-cylindres en ligne de 3,0 litres du GV80), ou si le bloc proviendra d’une autre source.

Les photos-espionnes partagées par le site Drive montrent un modèle profitant d’une configuration à cabine double.

Évidemment, Kia reste très discrète concernant ce futur produit, se contentant de confirmer l’existence du véhicule lors de ses entretiens avec les médias. « Kia développe actuellement une camionnette qui sera très performante et adaptée à son environnement. Des détails supplémentaires seront confirmés au moment jugé opportun », a déclaré Kia au site Drive.

Pour le reste, il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée de cette camionnette et voir si, éventuellement, Kia voudra explorer d’autres marchés avec ce véhicule. Le segment des camionnettes intermédiaires est en plein essor. Le constructeur va assurément évaluer ses options.