Profession : chauffeur de camion… à 88 ans !

Pour plusieurs, la retraite est un objectif de vie. Quant à l’âge de cette dernière, la majorité des mortels souhaitent la prendre à 55 ans, mais se contentent souvent de la faire à 60 ou à 65 ans.

Pour Dave Sheets, le mot n’a aucune signification, car il n’a jamais voulu prendre sa retraite. À preuve, il est toujours au travail, malgré ses 88 ans bien sonnés. Ce qui est exceptionnel, c’est que Dave Sheets n’a pas un boulot « facile », comme un travail de bureau par exemple. En fait, Dave Sheets est camionneur.

L’homme travaille depuis 25 ans pour Savannah Transport, une entreprise de la région de Salt Lake City, en Utah. Son patron, Terry Crawford, le décrit comme « un formidable camionneur de la vieille école ». « Il est capable d’en faire plus que la plupart de mes jeunes conducteurs ». Dave Sheets livre des marchandises diverses et même des matières dangereuses dans les États de l’Ouest et du Midwest. Il ne se rend pas sur les côtes, mais il explique qu’il « gère un territoire assez vaste et qu’il est toujours occupé ».

La semaine dernière, Dave Sheets et son Peterbilt se trouvaient dans le Dakota du Nord où ils ont été contrôlés dans le cadre du blitz annuel de trois jours de l’International Roadcheck de la Commercial Vehicle Safety Alliance. Ce dernier s’est déroulé à travers le territoire américain la semaine dernière. Les patrouilleurs de la North Dakota Highway Patrol qui ont effectué le contrôle avaient ceci à dire :

« Nos agents rencontrent des conducteurs professionnels qui s’engagent à assurer la sécurité. Nous félicitons M. Sheets qui est âgé de 88 ans et qui conserve son Peterbilt 2000 en parfait état. Son dévouement à la sécurité lui a valu une mention après une inspection hier lors de la journée de la sécurité routière. »

Dave Sheets a déclaré qu’il a été surpris, mais qu’il a accepté lorsque le policier qui l’inspectait lui a demandé s’il pouvait prendre sa photo et la publier sur les médias sociaux. « Il n’y a rien de mal là et cela peut même donner une bonne image de l’entreprise et peut-être du secteur lui-même », a-t-il déclaré.

Il a été encore plus surpris d’apprendre qu’il était devenu une petite célébrité du Net. La publication Facebook des patrouilleurs à son sujet avait reçu des centaines de commentaires et avait été partagée 3600 fois jeudi après-midi. Comme il n’a pas d’ordinateur, c’est son fils, sa fille, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui l’ont mis au courant.

Dave Sheets a expliqué qu’il avait commencé à conduire des camions dans les années 1950. Il est sorti du métier pour travailler comme mécanicien Volkswagen tout en élevant sa famille, puis il est revenu au camionnage en 1974 et y est resté depuis.

Des kilomètres parcourus ? « Des millions », dit-il.

Sa femme, Ardelle, est décédée en 2016 quelques jours avant leur 64e anniversaire de mariage. Dave Sheets explique conséquemment qu’il « n’a pas besoin d’être à la maison » et il s’attend à continuer à conduire. Il aura 89 ans en août.

« Tant que je peux passer les examens médicaux et physiques, dit-il, j’ai l’intention de continuer à le faire ».